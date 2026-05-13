Sheinbaum dice que es “absolutamente falso” presunto operativo de la CIA en centro de México reportado por CNN

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este miércoles que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de EE.UU. operen en territorio mexicano, tras un reporte de CNN sobre una supuesta operación encubierta en el Estado de México en la que murió un miembro de un cartel del narcotráfico.

“Es absolutamente falso”, afirmó en su conferencia diaria tras la nota que atribuía al fiscal del Estado de México información sobre la presencia de agentes de la CIA en un operativo que terminó con la muerte de Francisco Efraín Beltrán, ‘El Payín’, presunto operador del Cártel de Sinaloa, a las afueras de la capital mexicana.

Sheinbaum dijo que la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México publicó el martes que era falso lo señalado en la publicación, y recordó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, también rechazó la versión.

“Primero, es falso que operen agentes de la CIA en territorio”, sostuvo la gobernante mexicana, quien matizó que existen permisos para agencias de Estados Unidos, pero “perfectamente marcados” por la Constitución mexicana y la Ley de Seguridad Nacional.

“Solamente son los que están acreditados del Gobierno de los Estados Unidos para realizar tareas que están perfectamente determinadas por la Ley de Seguridad Nacional”, insistió.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Sheinbaum calificó la versión de CNN como “sensacionalista” y “mentirosa”, y dijo que incluso la vocera de la CIA salió a desmentirla, algo que, según afirmó, le sorprendió.

También criticó una publicación posterior de The New York Times, que señaló después que la CIA habría proporcionado información para localizar a ‘El Payín’ y que la bomba que ocasionó la muerte del narcotraficante la habrían puesto por autoridades mexicanas.

“Es absurdo. Como si hubiera un área especial del Gobierno de México dedicada a poner bombas para eliminar grupos delictivos, es una ficción del tamaño del universo”, expresó.

La mandataria vinculó estas versiones con grupos de México y Estados Unidos que, según dijo, buscan provocar una mala relación bilateral y justificar una intervención estadounidense en territorio mexicano.

“Lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación, ni el Gobierno ni la ciudadanía (…) Por supuesto que colaboramos para que no haya tráfico de drogas, pero el objetivo principal es la paz y la seguridad del pueblo de México”, concluyó.

Este supuesto operativo de la CIA, reportado por CNN, ocurre en medio de tensiones de México y Washington por injerencia externa, después de que la Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación ante la presunta participación hace semanas de dos agentes de EE.UU. en una operación antidroga en Chihuahua. EFE

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