Trump afirma que México está “perdido” y necesita el apoyo de EE.UU. tras muerte de agentes de la CIA en Chihuahua

Luego de ser cuestionado por la muerte de dos agentes de la CIA en el estado de Chihuahua, el presidente Donald Trump aseguró que México se encuentra en una situación crítica y está perdido, por lo que su única salida es el apoyo de Estados Unidos, de acuerdo a una entrevista que concedió a Fox News.

Y es que la conductora de Fox News, Martha MacCallum, compartió un fragmento de la conversación con Trump, en el cual el presidente afirmó que la única esperanza de México es Estados Unidos.

“México está perdido y Estados Unidos es la única esperanza que tiene México”, dijo Trum, de acuerdo a lo compartido por la conductora de televsión.

Según MacCallum, Trump mostró gran molestia por los recientes hechos en el país vecino, donde dos agentes de la CIA murieron en un accidente automovilístico en el estado de Chihuahua, situación que ha desatado polémica en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien exigió explicaciones tanto al gobierno local, como al embajador de Estados Unidos en México, Ronanld Johnson.

Casa Blanca pidió a Sheinbaum “empatía”

Por su parte, la Casa Blanca pidió a la presidenta Sheinbaum, mostrar “empatía” tras la muerte de los agentes.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, destacó que un gesto de solidaridad de Sheinbaum valdría mucho, considerando la ayuda que Estados Unidos ha proporcionado a México en la lucha contra el narcotráfico.

Leavitt aseguró que el presidente Trump desea una mayor cooperación de México en este ámbito, pues considera que las acciones estadounidenses no solo benefician a su país, sino también a México al combatir a los cárteles de drogas.

“Hemos visto cierta cooperación por parte de la presidenta Sheinbaum. Sin embargo, el presidente siempre quiere ver más”, afirmó Leavitt.

Operativo antinarco en Chihuahua

La situación se desató después de que el director Agencia Estatal de Inteligencia del estado de Chihuahua, Pedro Román Oseguera Cervantes, su chofer y dos agente de la CIA murieran en un accidente automovilística tras un operativo donde desamantelaron dos grandes narcolaboratorios.

Este incidente fue el que motivó las declaraciones de Trump, quien, además, ha expresado su preocupación por la creciente violencia en México.

México envió carta diplomática a EE.UU.

Sheinbaum, por su parte, señaló que su gobierno envió una nota diplomática a Estados Unidos exigiendo explicaciones sobre la participación de los agentes de la CIA en el operativo. La presidenta mexicana también subrayó que la colaboración en seguridad con autoridades extranjeras debe llevarse a cabo dentro de los canales federales.

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