Sheinbaum dice que México investiga si el operativo con agentes de EE.UU. en Chihuahua violó la ley

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum dijo este martes que se investiga la presencia de agentes estadounidenses en Chihuahua (norte de México) y si su actuación rebasó el marco legal mexicano, tras la muerte el fin de semana de dos responsables de EE.UU. y dos mexicanos en un accidente tras un operativo antidrogas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que el caso merece una investigación de fondo porque, dijo, el fiscal de Chihuahua cambió su versión sobre lo ocurrido y hasta ahora la información que tiene su Gobierno apunta a que sí había trabajo conjunto, aunque todavía falta precisar de qué agencia eran los estadounidenses y bajo qué condiciones operaban.

Añadió que las autoridades estatales deberán dar información veraz sobre lo sucedido, ya que la mandataria subrayó que la relación con agencias de Estados Unidos está regulada por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional y los estados no pueden coordinarse de manera directa con autoridades estadounidenses sin pasar por el Gobierno central.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Sáshenka Gutiérrez | EFE

Además, detalló que no están permitidas las operaciones conjuntas con agencias o autoridades extranjeras en tierra.

Según explicó, lo único autorizado es el intercambio de información y el trabajo de inteligencia, de modo que cada país actúe en su propio territorio.

Sheinbaum sostuvo que, si se confirma que hubo una operación conjunta fuera de ese marco, corresponderá revisar las acciones legales y diplomáticas procedentes.

Incluso advirtió que habría una solicitud para que cualquier actividad de agencias estadounidenses en México se ajuste estrictamente a la legislación nacional.

La mandataria mexicana también dijo que deberán pedirse explicaciones tanto a la Embajada de Estados Unidos como al Gobierno de Chihuahua.

El caso estalló después de que la Embajada estadounidense confirmara la muerte de dos responsables de EE.UU. y dos investigadores de Chihuahua en un accidente en la sierra, después de acciones contra laboratorios clandestinos en Morelos, en el mismo norteño estado de Chihuahua.

En un principio, el fiscal estatal declaró que los agentes regresaban del operativo, pero después matizó que los estadounidenses no participaron directamente en el aseguramiento del narcolaboratorio y que realizaban labores de adiestramiento.

La polémica creció cuando The Washington Post informó de que los dos estadounidenses pertenecían presuntamente a la CIA y habían apoyado con inteligencia una operación contra el narcotráfico, en un contexto de mayor presión de Washington sobre México en materia de seguridad y de sensibilidad política por la soberanía nacional.

Sheinbaum dijo que con el embajador estadounidense solo intercambió condolencias y que después continuarán los contactos oficiales para esclarecer el caso. EFE

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