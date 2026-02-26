Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, vivió un momento de mucha risa luego de que este jueves 26 de febrero, durante su conferencia mañanera, fuera cuestionada sobre si estaría dispuesta a ordenar a la secretaría de la Defensa y Marina a desclasificar todos los archivos que existen en México sobre el fenómeno extraterrestre.

Tras escuchar la pregunta, la mandataria mexicana se limitó a decir, entre risas, que ella no cree que la secretaría de la Defensa Nacional de México esté investigando la vida extraterrestre y que esperaría “a ver que sale de Estados Unidos”.

“No creo que tengan archivos de, no creo que estén investigando vida extraterrestre la Defensa Nacional, pero bueno vamos a ver qué sale de Estados Unidos, no”, dijo.

“Aquí pasamos de la, ¿cómo fue aquella vez?, de la Perestroika a los ovnis”, exclamó riéndose tras la pregunta del periodista Carlos Pozos, mejor conocido como “Lord Molécula”.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Crédito: Presidencia de México | EFE

Los cuestionamientos sobre el fenómeno OVNI hacia la presidenta de México surgen luego de que el pasado 20 de febrero de 2026, su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer en su red social, Truth Social, que había dado la orden de desclasificar los archivos sobre el fenómeno extraterrestre ante el “tremendo interés” mostrado en distintos sectores de la sociedad.

“Basándome en el tremendo interés mostrado, daré instrucciones al secretario de Guerra y a otros Departamentos y Agencias relevantes para que comiencen el proceso de identificar y liberar archivos gubernamentales relacionados con seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis), así como cualquier y toda otra información conectada con estos asuntos sumamente complejos, pero extremadamente interesantes e importantes,” escribió el mandatario estadounidense en su red social.

La publicación de Trump surgió después de que el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, diera a conocer en una entrevista, en el pódcast del periodista Brian Tyler Cohen, que los extraterrestres “son reales, pero yo no los he visto y no los tienen guardados en… el Área 51″.

La declaración de Obama ocasionó que Trump lo acusara de cometer “un grave error” por haber revelado información clasificada. Más tarde Obama trató de matizar sus declaraciones y dijo que durante su presidencia no encontró pruebas de vida extraterrestre.

Para Claudia Sheinbaum esta es la segunda vez que responde sobre el fenómeno OVNI en su conferencia mañanera desde que asumió la presidencia de México.

En esa ocasión, el 9 de julio de 2025, la titular del ejecutivo mexicano fue cuestionada sobre un presunto avistamiento ocurrido el 5 de marzo de 2004, en el estado mexicano de Campeche, durante el sexenio de Vicente Fox, donde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana grabó puntos luminosos durante un patrullaje de rutina.

“Para que no digan que hay cosas que no se tocan en la mañanera, aquí hay de todo, podríamos hablar… Esa estuvo buena, se lo dejamos a los científicos que se dedican a ello, tengo mi opinión, pero si el tema es si realmente hubo algo que vieron en el 2004 y que hizo la Defensa pues le preguntamos a la Defensa”, expresó también entre risas la mandataria mexicana ese 9 de julio de 2025 en Palacio Nacional.

