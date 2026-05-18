Washington suspende ataque contra Irán tras presión de Arabia Saudí, Catar y Emiratos

Donald Trump anunció este lunes que decidió suspender un ataque militar contra Irán que estaba previsto para este martes, luego de recibir peticiones directas de líderes de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos para dar más tiempo a las negociaciones diplomáticas.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró que los gobiernos del Golfo le solicitaron frenar temporalmente la ofensiva porque “se están llevando a cabo negociaciones serias” con Teherán y existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo “muy aceptable para Estados Unidos” y para la región.

“He instruido al secretario de Defensa, Pete Hegseth, al jefe del Estado Mayor Conjunto, general Daniel Caine, y a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que NO llevemos a cabo el ataque programado contra Irán mañana”, escribió el mandatario. Sin embargo, advirtió que ordenó a los mandos militares mantenerse listos para lanzar “un ataque a gran escala” si no se logra un acuerdo satisfactorio.

Pese al anuncio, Trump no había revelado previamente la existencia de un ataque previsto para el martes. El anuncio sorprendió a Washington y a sus aliados internacionales, ya que una ofensiva habría significado el fin del alto el fuego vigente desde abril, tras semanas de enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán.

Uno de los factores clave detrás de la presión de Arabia Saudí, Catar y Emiratos Árabes Unidos para evitar una nueva ofensiva es el impacto económico regional. El bloqueo parcial del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca de una quinta parte del petróleo mundial, ha elevado los precios energéticos y aumentado el riesgo de una crisis económica global.

Los países del Golfo temen además que una escalada militar pueda afectar directamente sus infraestructuras petroleras y sus rutas comerciales. Analistas citados por diversos medios internacionales señalan que las monarquías árabes buscan evitar un escenario similar al de las guerras de Irak o Siria, con inestabilidad prolongada y efectos regionales impredecibles.

En tanto, las conversaciones entre Washington y Teherán para intentar poner fin al conflicto iniciado el pasado 28 de febrero permanecen bloqueadas desde hace semanas. Uno de los principales puntos de disputa es el programa nuclear iraní y las exigencias estadounidenses para limitar el enriquecimiento de uranio.

Irán ha rechazado reiteradamente las condiciones planteadas por la administración Trump y este lunes confirmó que presentó una nueva contrapropuesta mediante mediadores paquistaníes.

Según la agencia Reuters, la propuesta iraní incluye avanzar primero hacia el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz y el levantamiento de algunas sanciones marítimas, mientras que las diferencias sobre el programa nuclear quedarían para negociaciones posteriores.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, defendió la posición de Teherán y declaró que “el diálogo no significa rendición”, insistiendo en que las conversaciones deben desarrollarse “con dignidad y preservando los derechos de la nación”.

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