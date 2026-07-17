Entre mariachis y lágrimas, despiden a Lorenzo Salgado, inmigrante abatido por ICE

Cientos de personas acudieron este jueves a una funeraria de East End, un barrio de mayoría hispana de Houston (Texas), para despedir a Lorenzo Salgado, un inmigrante mexicano de 52 años que fue baleado la semana pasada por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos.

La familia de Salgado -su esposa y sus tres hijos- abrió el velorio al público e invitó a la comunidad a honrar su memoria y rezar un rosario en su honor.

El salón principal de la funeraria estaba repleto de seres queridos y allegados, algunos vestidos de azul a petición de los hijos. Afuera, decenas de personas hicieron fila bajo el calor del verano tejano para expresar sus condolencias.

Agentes del orden público custodian la capilla durante el velatorio público de Lorenzo Salgado Araujo, quien fue asesinado a tiros por un agente del ICE. Foto APDavid J. Phillip.

El velorio se realizó con el ataúd abierto, mientras un grupo de mariachis interpretaba canciones en memoria de Salgado, quien llevaba 35 años radicado en Estados Unidos. De pie frente al cuerpo de su padre, sus tres hijos recibieron uno por uno a los asistentes, a quienes estrecharon la mano y abrazaron.

A la entrada de la sala, sobre una mesa de madera, descansaban dos cascos de construcción, símbolo del oficio con el que sostuvo a su familia y costeó los estudios de sus tres hijos. Los asistentes podían escribir en ellos mensajes de despedida con marcadores azules.

Esther Morales, residente de Houston y jubilada tras una carrera en el sector financiero, fue una de las personas que acudió a la funeraria “con el corazón roto”.

“No entiendo cómo alguien puede asesinar a una persona así en la calle y luego irse a su casa como si nada. No vamos a dejar que esto quede así, no vamos a dejar que se olvide”, dijo la mujer a EFE.

La mañana del martes 7 de julio, Salgado conducía rumbo a una obra de construcción junto con su hermano Víctor y otros dos hombres cuando fueron interceptados por agentes de ICE que viajaban en vehículos sin distintivos, según los testimonios recogidos por los abogados que representan a los testigos del incidente.

Uno de los agentes disparó a través de la ventana del conductor y una bala alcanzó a Salgado en el torso. El inmigrante fue trasladado posteriormente a un hospital local, donde falleció a causa de su herida.

Salgado es una de las al menos 11 personas que han muerto a manos de agentes de ICE desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en enero de 2025.

La versión del Gobierno contradice la de los testigos directos, quienes fueron detenidos por los agentes tras el incidente y permanecen recluidos en centros de detención migratoria.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), del que forma parte ICE, asegura que Salgado chocó su vehículo contra el de los agentes, intentó arrollar a uno de ellos e ignoró las órdenes verbales de las autoridades.

Los agentes decidieron detener el vehículo de Salgado porque observaron en su interior a una persona que, según Seguridad Nacional, se parecía al objetivo de un operativo de vigilancia que se desarrollaba en una vivienda cercana.

Para César Espinosa, cofundador de la organización de defensa de los derechos de los inmigrantes FIEL Houston, el hecho de que la familia de Salgado haya decidido celebrar un velorio público demuestra “el carácter y el corazón que tienen”.

“Ellos podrían haber mantenido todo en privado, pero quieren que la comunidad vea a su papá, que se dé cuenta de la magnitud de lo que pasó, y quieren compartir este último momento”, indicó a EFE el activista, vestido con pantalón y camisa negros.

“Él no tendría que estar ahí; tendría que estar disfrutando de sus tardes, comiendo con su esposa, escuchando música, viviendo su vida. Viviendo”, agregó el representante de la ONG pro inmigrantes.

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