Fuerte terremoto sacude Colombia: el sismo se sintió en Bogotá y varias regiones del país

Un fuerte terremoto sacudió Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 y provocó evacuaciones y alarma en varias ciudades del país. El movimiento tuvo su epicentro en el departamento de Chocó y fue percibido a cientos de kilómetros de distancia, incluida Bogotá.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que el sismo se registró a las 7:34 a.m., hora de Colombia, tuvo una magnitud de 6.6 y una profundidad de 79 kilómetros. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano había difundido inicialmente un boletín preliminar que calculaba una magnitud de 6.7 y una profundidad de 82 kilómetros, algo habitual durante los primeros minutos posteriores a un terremoto, cuando los parámetros todavía están siendo revisados.

La noticia se encuentra en desarrollo y las cifras pueden volver a ser actualizadas por las autoridades sismológicas.

¿Dónde se sintió el terremoto de Colombia?

El movimiento fue ampliamente percibido en distintas zonas del centro y occidente colombiano. Además de Bogotá, se reportó que el temblor se sintió en departamentos como Antioquia, Cundinamarca y Meta, entre otras regiones. Reuters informó que sus testigos lo percibieron incluso en zonas próximas a la frontera con Venezuela.

Sismo sorprende a habitantes de Colombia. Crédito: Mauricio Dueñas Castañeda | EFE

También se sintió con fuerza en ciudades del oeste del país, entre ellas Cali, Armenia y Manizales, donde comenzaron las primeras verificaciones de infraestructura después del terremoto.

La potencia del movimiento provocó que numerosas personas abandonaran edificios y salieran a espacios abiertos mientras las autoridades iniciaban los protocolos de emergencia.

¿Hubo daños o personas heridas?

Durante los primeros minutos posteriores al terremoto no existía todavía un balance nacional confirmado de víctimas o daños graves. La UNGRD informó que estaba en contacto con autoridades locales para verificar posibles afectaciones en los municipios y departamentos donde el movimiento se sintió con mayor intensidad.

Associated Press informó también que, en los primeros reportes disponibles, las autoridades no habían confirmado personas heridas ni daños significativos.

Sin embargo, medios colombianos comenzaron a informar sobre posibles afectaciones en algunas ciudades del occidente del país. Al tratarse de información que todavía estaba siendo relevada, las autoridades no habían publicado un balance consolidado durante la primera hora posterior al sismo.

Un hombre sale de un edificio de apartamentos tras el terremoto que sacudió Cali, Colombia, el lunes 10 de agosto de 2026.

Crédito: Santiago Saldarriaga | AP

El epicentro fue en San José del Palmar, Chocó

San José del Palmar se encuentra en el departamento de Chocó, en el oeste de Colombia, cerca de la zona limítrofe con Valle del Cauca. Pero, el hecho de que el terremoto se originara a varias decenas de kilómetros de profundidad, contribuyó a que las ondas sísmicas pudieran sentirse en una extensa área del país.

El sismo ocurrió a aproximadamente 400 kilómetros al oeste de Bogotá, según los primeros cálculos difundidos después del movimiento.

Que la magnitud pase de 6.7 a 6.6 durante los primeros minutos no significa que hayan ocurrido dos terremotos diferentes. Los organismos sismológicos publican inicialmente datos automáticos o preliminares obtenidos de las estaciones de monitoreo. A medida que incorporan más registros y los especialistas revisan las señales, pueden modificarse parámetros como magnitud, profundidad y ubicación exacta del epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano comunicó primero una magnitud de 6.7 y una profundidad de 82 kilómetros. Posteriormente, la información difundida por la UNGRD situó el evento en magnitud 6.6 y 79 kilómetros de profundidad.

Por eso, los datos oficiales pueden continuar ajustándose durante las próximas horas.

¿Puede haber réplicas después del terremoto?

Después de un terremoto fuerte pueden producirse réplicas, aunque no es posible anticipar con precisión su cantidad, magnitud ni momento exacto. Por esa razón, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los canales oficiales y evitar regresar a edificios que presenten daños visibles hasta que puedan ser evaluados.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene un monitoreo permanente de la actividad sísmica y publica las actualizaciones de los movimientos detectados en el territorio.

Terremoto en Colombia: noticia en desarrollo

El terremoto ocurrió poco después de las 7:30 a.m. de este lunes 10 de agosto, por lo que la evaluación de sus consecuencias acaba de comenzar.

La UNGRD y las autoridades regionales continúan verificando posibles daños en viviendas, edificios, carreteras y otras estructuras de las zonas donde el movimiento se sintió con mayor fuerza.

Hasta la primera información disponible, no se había confirmado oficialmente un balance de víctimas, mientras los organismos de emergencia continuaban relevando la situación.

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