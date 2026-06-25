5 cosas urgentes que debes hacer en caso de terremoto

Un terremoto puede ocurrir sin aviso y, en pocos segundos, provocar caídas, vidrios rotos, cortes de luz, fugas de gas o daños en edificios. Por eso, saber qué hacer antes, durante y después del movimiento puede marcar una diferencia.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades recomiendan, en la mayoría de los casos, seguir la regla básica: agacharse, cubrirse y sujetarse. Si estás dentro de un edificio, lo más seguro suele ser permanecer adentro hasta que termine el temblor; si estás afuera, permanecer afuera y alejarte de estructuras peligrosas.

Agáchate, cúbrete y sujétate

Si sientes un terremoto, agáchate de inmediato sobre manos y rodillas para evitar caer. Cúbrete la cabeza y el cuello con los brazos y, si puedes, métete debajo de una mesa o escritorio resistente. Sujétate hasta que el movimiento termine.

Ready.gov, el sitio de preparación para emergencias del gobierno de EE.UU., también recomienda practicar la maniobra “Drop, Cover, and Hold On” con familiares y compañeros de trabajo.

Venezolanos salen de viviendas tras terremotos consecutivos. Crédito: AFP via Getty Images

No corras hacia la salida durante el temblor

Salir corriendo mientras el suelo se mueve puede aumentar el riesgo de heridas por vidrios, objetos que caen, paredes, cables o escombros. Si estás dentro, quédate adentro hasta que el movimiento se detenga y sea seguro evacuar.

La Cruz Roja Americana recomienda mantenerse lejos de ventanas y no usar ascensores después del sismo, porque puede haber cortes de energía, daños o réplicas.

Si estás afuera, aléjate de edificios y cables

Si el terremoto te encuentra en la calle, busca un lugar abierto. Aléjate de fachadas, postes, árboles, cables eléctricos, muros, puentes o cualquier estructura que pueda caer.

Si estás manejando, detén el auto en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, postes y cables. Quédate dentro del vehículo hasta que pase el movimiento.

Después del sismo, revisa peligros inmediatos

Cuando el temblor termine, revisa si hay heridos, vidrios rotos, fugas de gas, cables caídos, incendios o daños visibles en la vivienda. Usa zapatos cerrados para evitar cortes y evita encender fósforos o velas si sospechas una fuga de gas.

El CDC advierte que, después de un terremoto, los edificios dañados, las líneas eléctricas caídas y las fugas de gas o agua pueden ser peligros importantes.

Prepárate para réplicas y no regreses a edificios dañados

Las réplicas pueden ocurrir minutos, horas o días después del terremoto principal. Aunque sean más débiles, pueden terminar de dañar estructuras ya comprometidas.

Si un edificio tiene grietas, paredes caídas, olor a gas, columnas dañadas o vidrios rotos, no regreses hasta que las autoridades indiquen que es seguro. Mantén cargado el teléfono, escucha reportes oficiales y usa mensajes de texto si las llamadas no entran.

La recomendación principal es simple: protegerse primero, verificar después y no confiarse aunque el primer movimiento haya terminado.

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