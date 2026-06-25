El pedido desesperado de un futbolista argentino tras el terremoto en Venezuela: busca a su esposa y a sus hijos

Entre los edificios caídos, las calles cortadas y los mensajes que no llegan, la tragedia del terremoto en Venezuela empezó a tener nombres propios. Uno de ellos es el de Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira y que busca desesperadamente a su esposa y a sus dos hijos después del derrumbe del edificio donde vivían.

Trejo, defensor de 38 años, pidió ayuda en redes sociales para intentar encontrar a su familia. Según reportaron medios argentinos, su esposa, Yanina Maranella, y sus hijos, Aarón y Ainhoa, estaban en Playa Grande, una de las zonas afectadas por los sismos en La Guaira.

Lucas Trejo tiene una larga carrera en el fútbol internacional y desde hace años está vinculado al fútbol venezolano. Pasó por clubes de América y Europa, y actualmente juega en el Marítimo de La Guaira.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí”, escribió el jugador en Instagram, en un mensaje que rápidamente empezó a circular entre usuarios, clubes y periodistas.

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Una búsqueda en medio del colapso

El pedido de Trejo resume una de las escenas más dolorosas que dejó el doble terremoto: familias buscando familiares entre llamadas fallidas, mensajes sin respuesta y videos de edificios reducidos a escombros.

La Guaira, donde vive el futbolista, fue señalada por distintos reportes como una de las zonas más afectadas. Allí se registraron derrumbes, daños severos en edificios y cortes de servicios básicos. Vecinos y rescatistas trabajaban entre escombros mientras muchas personas intentaban confirmar si sus seres queridos estaban vivos.

Para quienes están lejos, la angustia se multiplica. No saber si una persona no responde porque perdió señal, porque fue evacuada o porque quedó atrapada convierte cada minuto en una espera insoportable.

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La Guaira, una de las zonas más golpeadas

La Guaira está al norte de Venezuela, cerca de Caracas y del aeropuerto internacional Simón Bolívar. Es una zona costera, turística y muy transitada, especialmente en días festivos.

El terremoto golpeó con fuerza esa región. Reportes internacionales indicaron que decenas de edificios colapsaron y que las autoridades la declararon zona de desastre. También se informaron daños en infraestructura clave, problemas en hospitales y dificultades para mantener comunicaciones estables.

En ese escenario, la búsqueda de la familia de Trejo se convirtió en una de las historias que muestran la dimensión humana de la emergencia: detrás de cada cifra hay alguien esperando una llamada, una foto, una respuesta o una señal.

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