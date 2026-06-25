Las imágenes de los graves daños causados en Caracas y la Guaira por los potentes terremotos en Venezuela

Las imágenes que se empiezan a conocer de Venezuela después de los terremotos de este miércoles pintan un panorama de miedo y destrucción.

El primer sismo que afectó al país fue registrado por el USGS con una magnitud de 7,2, seguido menos de un minuto después por un segundo terremoto de magnitud 7,5.

Las fotos de la capital, Caracas, muestran edificios completamente derrumbados mientras los rescatistas ayudan a las personas que han quedado atrapadas entre los escombros.

Muchos residentes de la ciudad se quedaron sin servicio eléctrico y sin internet después de los terremotos, por lo que la comunicación ha sido difícil.

En el cercano estado de la Guaria también se observan múltiples edificios caídos y viviendas afectadas.

Getty Images: Rescatistas evacúan a una mujer en una camilla de los escombros de un edificio colapsado en Caracas

Getty Images: Personas salen corriendo a la calle en Caracas después de los sismos

Getty Images: Una mujer consuela a un niño en una calle de Caracas tras los terremotos

Getty Images: Edificio dañado en Los Palos Grandes, en la capital.

Getty Images: Rescatistas buscando sobrevivientes en San Bernardino, también en Caracas.

Getty Images: Un edificio de Bancaribe completamente destruido en Caracas,

Una de las zonas más afectadas es La Guaira, al norte de Caracas, donde, se informó, se han derrumbado “decenas” de edificios.

La presidenta en funciones, Delcy Rodríguez, calificó el estado de “zona de desastre” y “una verdadera tragedia”.

Imágenes verificadas por la BBC muestran las secuelas de los terremotos en la costa venezolana en La Guaira, donde se puede ver una enorme destrucción.

Reuters: Tras los terremotos del 24 de junio varios edificios quedaron destruidos en La Guaira, que ha sido calificada de “zona de desastre”.

Getty Images: Personas permanecen entre los escombros cerca de un edificio dañado tras un terremoto en Catia La Mar, estado de La Guaira, unos 30 km al noroeste de Caracas

Getty Images: Residentes y equipos de emergencia permanecen buscan sobrevivientes en edificios colapsados en Catia La Mar, estado de La Guaira

Reuters: Un edificio en llamas en La Guaira, Venezuela.

El ministro del interior de Venezuela, Diosdado Cabello, apareció en televisión nacional y se refirió a los daños.

“Se nos han venido unos edificios, casas y viviendas se han desplomado, estamos atendiéndolos con todos los organismos de seguridad y asistencia, de protección civil”, dijo Cabello.

El ministro no se refirió a un número de muertos o heridos, diciendo que todavía estaban recolectando información.

EPA: Caraqueños esperan fuera de sus hogares.

Getty Images: Edificio colapsado en la capital venezolana.

“Este temblor fue horrible, hasta peor que el de 1967 (cuando ocurrió un terremoto en Caracas),” le dijo María Romero, una pensionada de 80 años que vive al sur de la ciudad, a la agencia Reuters. “El edificio se movía. La policía me ayudó a bajar porque no podía”.

Los sismos se sintieron al otro lado de la frontera, en Colombia, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga.

Getty Images: Personas evacuadas aguardan en el complejo urbanístico Parque Central, en Caracas,

Getty Images: Dos mujeres asustadas en las calles de Caracas después del terremoto

Getty Images: Rescatistas buscando sobrevivientes en la capital de Venezuela.

BBC:

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