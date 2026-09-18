4 signos del zodiaco chino serán afortunados el fin de semana del 18 de septiembre

El fin de semana del 18 al 20 de septiembre de 2026 podría traer un cambio positivo para cuatro signos del horóscopo chino.

Según la astrología oriental, la energía de estos días favorece especialmente las relaciones, las conversaciones pendientes y la posibilidad de comenzar de nuevo después de una etapa complicada.

Expertos del sitio Your Tango explicaron en un reporte que el viernes 18 de septiembre estará marcado por un Día Abierto de la Cabra de Madera, dentro del mes del Gallo de Fuego y del año del Caballo de Fuego.

Dentro de la tradición del calendario chino, los llamados Días Abiertos se relacionan con oportunidades para avanzar, abrir caminos y resolver asuntos que permanecían estancados.

La combinación con la energía de la Cabra y el elemento Madera adquiere un significado especial para las relaciones.

La Cabra está vinculada simbólicamente con la cooperación, la sensibilidad y el deseo de mantener la armonía, mientras que la Madera representa crecimiento y nuevos comienzos.

Por ello, para Conejo, Cerdo, Caballo y Cabra, este fin de semana podría representar una oportunidad para dejar atrás tensiones y encontrar una solución que permita recuperar la tranquilidad.

1. Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Para el Conejo, el viernes 18 puede marcar un avance importante en una amistad que llevaba tiempo estancada.

Este signo suele estar dispuesto a esforzarse por las personas que considera importantes, pero también puede llegar un momento en el que necesite comprobar que existe reciprocidad.

Durante este día podría surgir de manera natural una conversación que llevaba mucho tiempo pendiente.

Lo que antes parecía difícil de abordar podría comenzar a resolverse sin necesidad de forzar la situación.

El resultado puede ser especialmente positivo para el Conejo porque finalmente tendrá la oportunidad de expresar lo que siente y descubrir si la otra persona está igualmente dispuesta a mejorar el vínculo.

2. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo también podría experimentar un cambio favorable, especialmente en el ámbito laboral.

Durante algún tiempo ha tenido paciencia con una situación complicada relacionada con un compañero de trabajo, esperando que las circunstancias mejoraran.

El 18 de septiembre puede surgir la oportunidad de tomar cartas en el asunto. Una vez que deje de pensar que el problema no tiene solución, podría encontrar una alternativa mucho más sencilla de lo esperado.

La energía del Día Abierto puede favorecer, dentro de esta interpretación, la cooperación entre ambas partes.

El compañero de trabajo también podría mostrarse más dispuesto a dialogar y encontrar un punto de acuerdo.

Para el Cerdo, la fortuna estará relacionada con dejar atrás la frustración y comprobar que un problema que parecía difícil puede resolverse mediante comunicación y colaboración.

3. Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo tendrá un fin de semana relacionado con la libertad y la sinceridad.

Este signo necesita sentirse independiente y, en ocasiones, puede evitar conversaciones incómodas para no generar conflictos con personas cercanas.

Sin embargo, el 18 de septiembre podría llegar el momento de expresar aquello que lleva tiempo guardando.

Decir la verdad puede provocar cierta tensión inicialmente, pero también permitiría poner fin a una situación que se había vuelto incómoda.

El Caballo podría descubrir que una conversación difícil era precisamente lo que necesitaba para recuperar su tranquilidad.

Reconocer los propios errores y estar dispuesto a disculparse también será importante para avanzar.

4. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra tendrá una jornada especialmente significativa porque el Día Abierto lleva precisamente su energía.

Para este signo, una relación podría experimentar una transformación importante el viernes 18.

Esto no necesariamente significa una reconciliación. En algunos casos, comenzar de nuevo puede significar aceptar que una determinada dinámica ya terminó y permitir que ambas personas continúen su camino de una manera diferente.

La Cabra podría comprender que aferrarse al pasado no beneficia a ninguna de las partes.

Si ambos necesitan recuperar su independencia y concentrarse en sus propios objetivos, tomar distancia puede convertirse en una decisión liberadora.

La verdadera fortuna para este signo podría estar en recuperar la paz y comprender que cerrar una etapa también puede representar el comienzo de otra.