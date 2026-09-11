3 signos del zodiaco chino atraen mucha suerte durante septiembre 2026

Septiembre de 2026 presenta una energía favorable para tres signos del zodiaco chino.

De acuerdo con el horóscopo chino y predicciones de astrólogos de Your Tango, el Cerdo, el Buey y la Cabra serán los animales zodiacales que tendrán mayores oportunidades de atraer suerte, prosperidad y nuevas posibilidades durante este mes.

La energía de septiembre marca una transición del Mono al Gallo y mantiene la influencia del elemento Fuego, asociado con la acción, la determinación y la capacidad de tomar decisiones.

Por ello, explicaron los conocedores del tema, la buena fortuna no necesariamente llegará de manera pasiva: estos tres signos tendrán que actuar estratégicamente para aprovechar las oportunidades que aparezcan.

1. Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Para las personas nacidas bajo el signo del Cerdo, septiembre puede convertirse en un mes de avances importantes.

Los expertos destacaron dos fechas: el 10 y el 22 de septiembre, asociadas respectivamente con el Cerdo de Fuego y el Cerdo de Tierra.

La influencia favorable comienza a sentirse poco a poco alrededor del 7 de septiembre y puede alcanzar su punto máximo hacia el final del mes.

Sin embargo, antes de recibir nuevas oportunidades será necesario eliminar algunos obstáculos.

El 1 de septiembre aparece una energía relacionada con la Tierra y la Destrucción, mientras que el 14 se presenta otro Día de Destrucción bajo la influencia del Conejo de Metal.

Para el Cerdo, estos momentos invitan a dejar atrás aquello que ya no funciona. En la parte final del mes, los tonos verdes y tierra pueden convertirse en símbolos personales de prosperidad.

El jade también aparece como un elemento asociado con la buena fortuna. Además, una persona del signo de la Cabra podría acercar una oportunidad inesperada.

2. Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey también tendrá un septiembre favorable, especialmente si evita actuar de manera impulsiva.

El 12 de septiembre será uno de sus días destacados, bajo la influencia del Pilar Estable y del elemento Tierra.

Los astrólogos dijeron que esta energía favorece la planificación, las metas a largo plazo y la construcción de una mayor seguridad económica y personal.

En lugar de buscar resultados rápidos, el Buey tendrá mejores posibilidades de atraer buena fortuna mediante decisiones constantes y bien pensadas.

El 24 de septiembre llegará otro momento importante, esta vez bajo la influencia del Metal. Será una fecha especialmente interesante para concentrarse en el trabajo, las finanzas y las relaciones profesionales.

La colaboración será fundamental. Rata, Serpiente y Gallo aparecen como signos aliados durante septiembre. Incluso podría existir la posibilidad de recibir ayuda económica de una persona relacionada con el signo de la Rata. Otras fechas también pueden resultar importantes.

El 4 de septiembre favorece pedir ayuda o un favor, mientras que el 16 puede traer apoyo emocional.

El 20, por su parte, puede despertar una fuerte motivación para emprender una acción importante.

3. Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

La Cabra tendrá un mensaje particularmente poderoso durante septiembre: para atraer nueva suerte, primero deberá cerrar un capítulo del pasado.

Según los astrólogos, el 6 de septiembre será uno de sus días más significativos, marcado por una energía de cierre relacionada con el elemento Agua.

Puede ser un momento emocional, introspectivo o incluso espiritual, pero también representa una oportunidad para liberarse de situaciones que ya no contribuyen a su crecimiento.

Con el cambio de energía del Mono al Gallo, las cosas pueden comenzar a sentirse más estables.

Aunque el Gallo no necesariamente incrementa directamente la suerte de la Cabra, sí puede aportar la estructura necesaria para avanzar con menos obstáculos.

El 18 de septiembre será otra fecha destacada. La combinación de Madera y un Pilar Abierto favorece la exploración, las experiencias nuevas y la disposición a descubrir qué oportunidades aparecen en el camino.