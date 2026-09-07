Predicciones semanales para los signos del zodiaco chino del 7 al 13 de septiembre

El horóscopo chino del 7 al 13 de septiembre de 2026 predice una semana de cambios de energía, nuevos comienzos y oportunidades para cerrar ciclos.

Según pronósticos publicados por YourTango, los 12 animales del zodiaco chino tendrán diferentes momentos de actuar, planificar, soltar lo que ya no funciona y aprovechar las circunstancias que pueden favorecer su camino.

Rata (1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata tendrá una semana en la que será importante combinar planificación y acción. Aunque existe un fuerte impulso para avanzar, intentar acelerar demasiado las cosas podría ser contraproducente.

El 11 de septiembre será su día más favorable, especialmente para negociar, alcanzar acuerdos y tomar decisiones importantes.

Buey (1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

El Buey comenzará la semana con mucha fuerza, pero su mejor estrategia será avanzar sin prisas.

El 8 de septiembre, considerado un Día de Establecimiento, será perfecto para organizar prioridades y establecer objetivos. Mantener las rutinas y seguir los planes establecidos puede conducir a excelentes resultados.

Tigre (1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El comienzo de la semana podría sentirse abrumador para el Tigre, pero esta sensación será temporal.

El 9 de septiembre, asociado con una energía de eliminación, marcará un punto de inflexión. Después de ese día, las cosas podrían fluir con mayor facilidad.

Hacia el domingo, su presencia será especialmente fuerte, aunque deberá ignorar posibles actitudes hostiles.

Conejo (1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La flexibilidad será la principal aliada del Conejo. Un cambio de ambiente a mitad de semana podría poner a prueba su paciencia, por lo que proteger la tranquilidad será fundamental.

El 10 de septiembre destaca como uno de sus mejores días, con una energía favorable para conseguir victorias y buenos resultados.

Dragón (1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón comienza estos días con una actitud generosa, positiva y segura. Esa confianza puede convertirse en un poderoso atractivo para recibir apoyo de otras personas.

El 11 de septiembre será un momento especialmente adecuado para aprovechar alianzas, respaldo y oportunidades que lleguen de manera inesperada.

Serpiente (1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

La semana de la Serpiente estará marcada por la estabilidad y la planificación. El 8 de septiembre será ideal para organizar la siguiente etapa de vida y establecer objetivos concretos.

El sábado también traerá buenas condiciones, especialmente para resolver asuntos pendientes en el hogar. La recomendación es avanzar con calma y constancia.

Caballo (1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

El Caballo tendrá una semana de ritmo acelerado, por lo que será necesario administrar bien la energía. El 9 de septiembre será apropiado para eliminar aquello que ya no aporta beneficios.

En cambio, el 11 podría resultar más desafiante debido a una energía que puede generar tensiones. Buscar acuerdos será mejor que intentar imponer opiniones.

Cabra (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

LUna Cabra vivirá una semana centrada en la satisfacción personal y en valorar las pequeñas alegrías. Recuperar el entusiasmo por las cosas sencillas puede cambiar positivamente su perspectiva.

El 10 de septiembre será su día más favorable, con una energía que puede hacerla sentir especialmente vital y conectada con lo que desea.

Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono cerrará una etapa importante. El lunes, último día del mes del Mono de Fuego, favorecerá la sensación de haber completado ciclos y dejado asuntos pendientes atrás.

Aunque posteriormente cambie la energía hacia el Gallo, no parece haber motivos para preocuparse. El Mono estará preparado para comenzar una nueva fase.

Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo será uno de los signos más decididos de la semana. Sentirá que tiene mayor control sobre sus decisiones y objetivos.

El 8 de septiembre será un día particularmente favorable para brillar y aprovechar una energía positiva. El 12 de septiembre, bajo la influencia del Buey de Tierra, también será armonioso y productivo.

Perro (1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

El Perro recibirá un esperado reinicio mental. El 9 de septiembre será su día destacado, con una energía que puede ayudarle a desprenderse de cargas del pasado y recuperar impulso.

Además, el cierre de la semana estará asociado con un Día de Iniciación, una circunstancia favorable para comenzar proyectos y abrir nuevas etapas.

Cerdo (1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

El Cerdo tendrá una semana abundante y cargada de energía positiva. El 10 de septiembre podría recibir reconocimiento por algo a lo que ha dedicado mucho esfuerzo, incluso si anteriormente existían dudas sobre la aceptación de su trabajo.

El 13 de septiembre puede sentirse más intenso, por lo que será importante evitar conflictos y dramas innecesarios.

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