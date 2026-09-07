Horóscopo: qué será de tu semana del 7 al 12 de septiembre de 2026

Las predicciones del astrólogo Kirón revelan las claves para que cada signo del zodiaco prospere en el amor y dinero del 7 al 12 de septiembre de 2026.

Aries

21/3 al 20/4

AMOR: Redobla la ternura y mengua un poquito la pasión. Algunos días de cierto distanciamiento. Alguien que lo conoce íntimamente será su pilar.

DINERO: Tajante, nadie se anima a contradecir sus ideas rígidas. Cuidado, no conviene alejar a quienes deben respaldar su acción.

CLAVE DE LA SEMANA: Diga basta a los que no atienden nunca razones.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR: Sentimientos encontrados. Solidario con la familia y los amigos. Su pareja estará demandante, pero tendrá mucho para dar a todos.

DINERO: Cuantos más compromisos, mayor riesgo de olvidos y errores. El apuro puede costarle caro, así que tómelo con calma.

CLAVE DE LA SEMANA: Déle a lo material su valor real, nada de irse a los extremos.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR: Menos impaciencia le dará mejores resultados. Necesita una pareja que asuma responsabilidades sin perder el buen humor.

DINERO: No se asocie por ahora con personas arriesgadas porque actuar impulsivamente puede costarle carísimo.

CLAVE DE LA SEMANA: ¿Alguien amado se niega a crecer? ¡Motívelo!

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR: Venus en Libra ayuda a una dulce intimidad, pero no quiera compartirlo todo porque algo de misterio alimenta el deseo. Baje sus defensas.

DINERO: Ni temeroso ni osado, sabrá mantener un correcto punto medio. En su profesión, es tiempo de asumir el liderazgo pleno.

CLAVE DE LA SEMANA: Oportunidades únicas, sepa aprovechar bien sus cartas.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR: Le costará dar el brazo a torcer, pero trate de conciliar. Renacer amoroso. Concede aquello que le pidan y sabe perdonar… si lo merecen.

DINERO: Mejora su imagen comercial. Momento más propicio para viajes de placer que de trabajo. Haga contactos nuevos.

CLAVE DE LA SEMANA: No descuide los afectos, son el pilar de su estabilidad.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR: Algo confundido, ocultará sus dudas y decepciones amorosas por pudor. Dejan en sus manos una decisión fundamental para la familia.

DINERO: Espléndido resultado económico… si no le teme a los desafíos. Arriésguese. La competencia no puede con usted.

CLAVE DE LA SEMANA: ¡Atención! Si alguien no juega limpio, déjelo en evidencia.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR: Varios planetas benéficos en su signo. Con mucha alegría en su casa y en su corazón. Amorosa convivencia sin la interferencia de terceros.

DINERO: Superará antiguas trabas en la profesión. Si lo considera necesario, ponga en su lugar a quien no juega limpio.

CLAVE DE LA SEMANA: Decídase cuanto antes porque frente a su duda, otros avanzarán.

Escorpio

24/10 al 23/11

AMOR: Cuestiones externas a la pareja amenazan un momento que podría ser ideal. Corre peligro si se deja llevar por comentarios o por sus miedos.

DINERO: Velocidad mental y estilo. Crecimiento meteórico… siempre y cuando tome decisiones bien estudiadas y sensatas.

CLAVE DE LA SEMANA: Buen momento para hacer un recuento de sus recursos.

Sagitario

24/11 al 22/12

AMOR: Paz en asuntos del corazón. No es época de enfrentamientos sino de acuerdos. No tome partido en problemas de familia que lo superan.

DINERO: Usted es un líder justo y, por eso, en su área el compañerismo será más importante que los intereses personales.

CLAVE DE LA SEMANA: Haga el bien… pero mire a quién.

Capricornio

23/12 al 20/01

AMOR: Empantanado en sus antiguos miedos, tiene que cortar con el apego al pasado. Aproveche su gran encanto, ideal para enamorar y enamorarse.

DINERO: Repunte económico, pero será cuestión de invertir bien. Quienes hasta ayer desconfiaban se rendirán ante su capacidad.

CLAVE DE LA SEMANA: Sea creativo en su trabajo, no se siga repitiendo.

Acuario

21/1 al 19/2

AMOR: Idealizar al otro es un arma de doble filo porque puede desencantarse fácilmente. Tenga más cuidado. Estrechará lazos con amigos alejados.

DINERO: Remonta la crisis a baja velocidad, así que no trabaje hasta agotarse. Si lo tientan con un negocio, vea si tiene base real.

CLAVE DE LA SEMANA: Compartir, sí. Pero sin dejar que se apoderen de lo suyo.

Piscis

20/2 al 20/3

AMOR: Algunos desencuentros en el hogar. El secreto estará en salir del encierro. Buen ánimo gracias al apoyo de la familia y de sus amigos.

DINERO: Las dificultades económicas ya irán cediendo. Incorpore alguna actividad extra para ampliar sus horizontes.

CLAVE DE LA SEMANA: Es imposible agradar a todos, céntrese en los más cercanos.

Por Kirón