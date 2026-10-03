Dodgers pegan primero en la serie contra Atlanta con una sólida actuación de Skubal

Los Angeles Dodgers comenzaron la Serie Divisional de la Liga Nacional con una victoria de 5-3 sobre los Atlanta Braves, impulsados por seis entradas dominantes de Tarik Skubal y una ofensiva que encontró el poder necesario para tomar ventaja en la eliminatoria.

Teoscar Hernández y Kyle Tucker conectaron jonrones de dos carreras, mientras Max Muncy añadió otro cuadrangular en el sexto episodio para ampliar una ventaja que Atlanta solo pudo recortar durante los últimos innings.

Skubal respondió a las expectativas que acompañaron su elección como abridor del primer partido. El zurdo permitió dos hits y una carrera, otorgó dos bases por bolas y ponchó a siete bateadores en su primera apertura de postemporada como local. Sus seis apariciones anteriores en playoffs, todas con los Detroit Tigers entre 2024 y 2025, habían sido fuera de casa.

La actuación tuvo un ingrediente adicional: el calor. La temperatura al comenzar el encuentro alcanzó los 100 grados Fahrenheit, equivalentes a 38 grados Celsius, apenas por debajo del récord del Dodger Stadium de 103 grados registrado durante el primer partido de la Serie Mundial de 2017. La sensación térmica llegó a 105 grados.

Skubal, sin embargo, encontró la manera de mantenerse efectivo. Después de permitir un sencillo de Drake Baldwin para comenzar el juego, retiró a los siguientes 15 bateadores que enfrentó. En el tercer inning ponchó a los tres rivales que tuvo delante.

“Creo que solo estaba tratando de igualar la temperatura”, dijo Skubal con una sonrisa. “Hacía mucho calor”.

La ofensiva de Los Angeles construyó la diferencia

Los Dodgers tuvieron que esperar hasta la cuarta entrada para romper el empate. Freddie Freeman recibió una base por bolas y Teoscar Hernández castigó al bullpen de Atlanta con un cuadrangular de 431 pies hacia el jardín izquierdo-central, un batazo de dos carreras que puso el 2-0.

Atlanta encontró su primera respuesta en el sexto episodio. Sean Murphy conectó un jonrón de 421 pies con dos strikes para reducir la diferencia a una carrera, pero Los Angeles respondió inmediatamente.

Tucker abrió la parte baja del sexto con un cuadrangular y puso nuevamente a los Dodgers con una ventaja de dos carreras. Dos bateadores después, Muncy conectó otro jonrón, esta vez solitario ante AJ Smith-Shawver, para establecer el 5-1.

El abridor de Atlanta, Dylan Dodd, había mantenido a raya a los Dodgers durante sus tres entradas de trabajo. Solo permitió sencillos de Shohei Ohtani en el primer inning y de Mookie Betts en el tercero antes de dejar el encuentro.

Los Braves terminaron con apenas cuatro hits, pero intentaron volver al partido en la novena entrada. Ronald Acuña Jr. abrió el inning con un sencillo frente a Tanner Scott y, después de ese batazo, Ozzie Albies conectó un cuadrangular de 432 pies que colocó el marcador 5-3.

Scott consiguió dos outs antes de que Evan Phillips entrara para enfrentar la última parte del episodio. Con un corredor en base, Phillips consiguió que Austin Riley conectara un rodado y aseguró el salvamento.

La actuación de Skubal también confirmó el impacto que los Dodgers esperaban cuando lo adquirieron de los Detroit Tigers antes de la fecha límite de cambios del 3 de agosto. Los Angeles entregó tres prospectos por el lanzador, quien esta temporada cobra un salario récord de $32 millones después de haberlo obtenido mediante arbitraje salarial con Detroit.

El zurdo llegó al equipo con un historial de 2-1 y efectividad de 2.04 en sus seis primeras aperturas de playoffs con los Tigers. Desde su llegada a Los Angeles, registró marca de 5-2, efectividad de 2.61 y 70 ponches en 10 apariciones durante la temporada regular.

“Tarik estuvo fantástico”, dijo el mánager Dave Roberts.

Roberts había comunicado a Skubal el domingo anterior, después de su última apertura de temporada regular en San Francisco, que sería el encargado de comenzar la Serie Divisional. La decisión dejó a Yoshinobu Yamamoto para el tercer juego, que se disputará en Atlanta.

El segundo encuentro será este domingo en Dodger Stadium, todavía bajo una advertencia por calor extremo. Blake Snell será el abridor de Los Angeles.

Skubal explicó que su adaptación a los Dodgers ha sido progresiva desde que llegó a mitad de temporada y destacó la recepción que tuvo de los aficionados en su primera apertura en casa.

“Mi primera apertura aquí fue realmente especial para mí”, dijo. “La ovación que recibí, ni siquiera me sentía tan bien, y recibir esa reacción y ese tipo de interacción con los aficionados, me han acogido. Realmente lo agradezco”.

Ahora los Dodgers tienen la primera victoria de la serie y una oportunidad de ampliar la ventaja antes de viajar a Atlanta.

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