El cubano Yordan Álvarez y el venezolano Gabriel Moreno, campeones de bateo de las Grandes Ligas

Yordan Álvarez y Gabriel Moreno cerraron la temporada regular de las Grandes Ligas con un reconocimiento individual que ambos consiguieron por primera vez en sus carreras. El cubano de los Houston Astros se quedó con el título de bateo de la Liga Americana, mientras que el venezolano de los Arizona Diamondbacks encabezó la Liga Nacional.

Álvarez terminó con promedio de .316, la cifra más baja registrada por un campeón absoluto de bateo en las Grandes Ligas. El registro anterior pertenecía a Dick Groat, quien bateó .325 para los Pittsburgh Pirates en 1960. En la Liga Americana, el promedio más bajo de un ganador desde entonces era el .301 de Carl Yastrzemski en 1968.

“El título de bateo era algo que siempre quise”, dijo Álvarez.

Moreno, por su parte, terminó con .311 y superó por un punto porcentual a Luis Arraez, quien buscaba conseguir su cuarto título de bateo. El receptor de Arizona se convirtió también en el primer campeón de bateo en la historia de los Diamondbacks.

Su logro tiene otro elemento particular. Moreno es apenas el quinto jugador que consigue un campeonato de bateo después de haber disputado al menos 50 partidos como receptor. Se unió a Bubbles Hargrave, Ernie Lombardi, Buster Posey y Joe Mauer, según Elias Sports Bureau.

Misiorowski entra en un grupo reservado para leyendas

Moreno no pudo cerrar la temporada en el terreno de juego. Arizona lo retiró de la alineación del domingo debido a molestias en el tendón de la corva, pero su promedio ya le había asegurado el primer lugar de la Liga Nacional.

Arraez tampoco pudo disputar los últimos partidos de la campaña. El jugador de Philadelphia se torció un tobillo el jueves y se perdió la última serie de temporada regular de los Phillies.

“Es algo con lo que sueñas cuando juegas al béisbol desde que tienes 3 o 4 años”, dijo Moreno.

La producción ofensiva de las Grandes Ligas también dejó un dato poco habitual: solo siete bateadores calificados terminaron con promedio de .300 o superior. La cifra igualó los registros de 2024 y 2025 como las temporadas con menos bateadores de .300 desde 1968, cuando hubo apenas seis.

Entre los lanzadores, Jacob Misiorowski protagonizó una temporada estadísticamente excepcional. El as de Milwaukee terminó con 252 ponches, efectividad de 1.80 y promedio de bateo de sus oponentes de .157.

Con esas tres categorías, Misiorowski se convirtió en apenas el cuarto lanzador desde 1950 en liderar las Grandes Ligas simultáneamente en efectividad, ponches y promedio de bateo de los rivales. Los anteriores fueron Sandy Koufax en 1965, J.R. Richard en 1976 y Mike Scott en 1986.

Su promedio de bateo permitido fue, además, el más bajo desde 1900 para un lanzador de la Liga Americana o la Nacional con al menos 100 entradas, por debajo del .167 registrado por Pedro Martínez en 2000. Su WHIP de 0.80 también fue el mejor para un pitcher con al menos 150 innings desde el 0.73 de Martínez en aquella temporada.

Misiorowski registró 1,115 lanzamientos de al menos 100 millas por hora, la mayor cantidad en una temporada desde que comenzó ese seguimiento en 2008. Superó ampliamente las 673 de Jordan Hicks en 2018.

Cam Schlittler, de los New York Yankees, terminó como líder de efectividad de la Liga Americana con 1.95. En partidos como visitante registró 1.16, la tercera mejor cifra de la era de la pelota viva entre pitchers con al menos 100 entradas, detrás de Bob Gibson y Greg Maddux.

La temporada también dejó otros líderes destacados. Pete Crow-Armstrong, de los Chicago Cubs, y Kyle Schwarber, de Philadelphia, compartieron el liderato de jonrones con 45, mientras Pete Alonso encabezó la Liga Americana con 43 y terminó como líder de carreras impulsadas de ese circuito con 113. El jugador de Baltimore se convirtió en el primero en ganar un título de impulsadas en ambas ligas.

Alec Burleson encabezó la Nacional con 116 carreras impulsadas. Bryan Reynolds lideró las Grandes Ligas en dobles con 40 y Wilyer Abreu encabezó la Americana con 38. Corbin Carroll consiguió un registro particular al liderar la Nacional en triples por cuarta temporada consecutiva, con 17.

Nasim Nuñez terminó con 49 bases robadas, la mayor cifra de las Grandes Ligas, mientras Chandler Simpson encabezó la Americana con 46. Cristopher Sánchez y Sonny Gray compartieron el liderato de victorias con 18, en una temporada en la que ningún lanzador alcanzó las 20 por primera vez desde 2023.

Gavin Williams lideró la Americana con 248 ponches. En salvamentos, Bryan Baker y Cade Smith terminaron empatados en la cima con 41, mientras Mason Miller y Riley O’Brien encabezaron la Nacional con 38 cada uno.

Sigue leyendo:

· Red Sox y Yankees pelearán en la postemporada por séptima vez, con una rivalidad más que pareja en octubre

· Justin Verlander se despidió del béisbol con la compañía de su familia

· Por cuarto año seguido: Shohei Ohtani vendió más camisetas que cualquier otro pelotero de Grandes Ligas