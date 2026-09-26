Red Sox y Yankees pelearán en la postemporada por séptima vez, con una rivalidad más que pareja en octubre

La rivalidad entre los New York Yankees y los Boston Red Sox volverá a tener un capítulo en octubre de 2026, y lo hará con un dato que resume buena parte de su historia reciente: ninguno de los dos ha conseguido imponerse de manera definitiva en sus enfrentamientos de postemporada. Después de seis series, ambos equipos acumulan tres victorias.

El próximo encuentro tendrá un formato diferente al de varias de sus batallas anteriores. Yankees y Red Sox disputarán desde el martes 29 de septiembre una Serie de Comodines al mejor de tres partidos en el Yankee Stadium. El ganador avanzará a la Serie Divisional de la Liga Americana, donde enfrentará a los Tampa Bay Rays.

La primera confrontación de playoffs entre ambos ocurrió en 1999, luego de la expansión del formato de postemporada con la creación del wild card. Aquel año, Nueva York se impuso 4-1 en la Serie de Campeonato de la Liga Americana y terminó conquistando su segunda Serie Mundial consecutiva. Boston consiguió ganar el tercer partido por 13-1, con Pedro Martínez superando a Roger Clemens, pero fue su único triunfo frente a los Yankees en esos playoffs.

El siguiente duelo, en 2003, llevó la rivalidad a una de sus definiciones más recordadas. Nueva York ganó nuevamente la Serie de Campeonato por 4-3, después de que Boston desperdiciara una ventaja en el octavo inning del séptimo encuentro. Mariano Rivera mantuvo el marcador igualado durante las entradas extra y Aaron Boone decidió la serie en la undécima con un cuadrangular ante Tim Wakefield.

Boston cambió la historia y volvió a encontrarse con Nueva York

Un año después, los Red Sox encontraron la manera de darle la vuelta a la historia. Boston ganó la Serie de Campeonato de 2004 por 4-3 y se convirtió en el primer equipo en la historia de MLB en remontar una desventaja de 3-0 en una serie de postemporada.

Aquella remontada incluyó varios episodios que quedaron ligados para siempre a esta rivalidad: la base robada de Dave Roberts en el Juego 4, los batazos decisivos de David Ortiz y la actuación de Curt Schilling pese a una media ensangrentada. Boston terminó imponiéndose en el séptimo encuentro en el Yankee Stadium y avanzó hacia el campeonato, su primer título desde 1918.

El enfrentamiento no volvió a producirse hasta 2018. Los dos equipos habían ganado 100 partidos durante la temporada regular, pero Boston terminó dominando la Serie Divisional por 4-1. Brock Holt consiguió el primer ciclo en la historia de la postemporada y los Red Sox cerraron aquella campaña con 108 victorias, récord de la franquicia, antes de conquistar la Serie Mundial.

Tres años después, Boston volvió a eliminar a Nueva York. Los Red Sox ganaron 6-2 el partido de comodines de 2021, disputado en Fenway Park después de que ambos terminaran la temporada regular con marca de 92-70. Xander Bogaerts y Kyle Schwarber conectaron jonrones contra Gerrit Cole, mientras Nathan Eovaldi lanzó 5.1 entradas como relevista después de ingresar en el primer inning.

Ese partido también marcó el cierre de una etapa para el formato de comodines, ya que fue el último encuentro de eliminación directa antes de que MLB adoptara la serie al mejor de tres.

En 2025, Yankees y Red Sox volvieron a necesitar un tercer juego para definir una Serie de Comodines. Nueva York ganó 2-1 y consiguió avanzar después de haber perdido el primer encuentro. El protagonista de la definición fue el novato Cam Schlitter, quien lanzó ocho entradas sin permitir carreras, concedió cero bases por bolas y ponchó a 12 bateadores.

Con ese triunfo, los Yankees se convirtieron en el tercer equipo en ganar una Serie de Comodines después de perder el primer partido, siguiendo los casos de Athletics y Padres.

Ahora, el historial volverá a ponerse en juego. Yankees y Red Sox llegan a su séptimo enfrentamiento de postemporada con tres series ganadas por cada lado, una igualdad que se romperá en esta nueva batalla en el Yankee Stadium.

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