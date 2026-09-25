Los Dodgers establecieron un nuevo récord de asistencia para la franquicia

Los Ángeles Dodgers siguen con su crecimiento exponencial en temas de boletería. Además de los títulos, el conjunto angelino puede presumir su buena presencia en las gradas y tribunas del Dodger Stadium. Los Ángeles Dodgers lograron una nueva marca de asistencia en las Grandes Ligas.

En la temporada pasada, la popularidad y el movimiento de aficionados de los Dodgers representó un récord para la franquicia. En esa temporada lograron meter 4.012,470 aficionados en el Dodgers Stadium.

En esta temporada sus registros siguieron en ascenso. El conjunto liderado por Shohei Ohtani llegó a los 4.034,219 aficionados que asistieron a llenar las tribunas del club. El promedio se estableció en 49,805 personas por encuentro.

Casi 20 años habían pasado para que un equipo consiguiera una constancia tan alta en sus registros. Los New York Yankees fueron los últimos en superar en dos temporadas consecutivas la cifra de los 4 millones de espectadores. Este registro no se repetía desde 2008.

En el desglose del récord de Los Dodgers se puede destacar que hasta 40 partidos superaron las 50,000 personas en el Dodgers Stadium. 14 de esos encuentros se jugaron a casa llena con entradas completamente agotadas.

En condición de visitante los aficionados de Los Ángeles Dodgers también imponen condiciones. El conjunto angelino es el equipo que ha llevado más aficionados a los estadios rivales con 2.820,413 personas. El promedio de la temporada es de 36,159 aficionados. Aún faltan tres partidos en la carretera.

El récord absoluto en las Grandes Ligas

Curiosamente, el récord de asistencia no puede romperse desde 1993. En aquella temporada un conjunto que a penas daba sus primeros pasos logró cautivar a los aficionados locales. Los Colorado Rockies metieron 4.483,250 aficionados en el Mile High Stadium en Denver, un récord absoluto en la MLB.

Sigue leyendo:

– Edwin Díaz vuelve a estar disponible para los Dodgers

– Dodgers son campeones del Oeste de la Liga Nacional por quinto año consecutivo

– Shohei Ohtani regresa, pero no puede ayudar a los Dodgers contra San Diego

– Paul Skenes culpa al Clásico Mundial de Béisbol por su bajo rendimiento en la temporada