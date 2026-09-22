Paul Skenes culpa al Clásico Mundial de Béisbol por su bajo rendimiento en la temporada

Paul Skenes no está teniendo una buena temporada en las Grandes Ligas. Los números de Skenes han desmejorado tras la campaña anterior. El lanzador de los Pittsburgh Pirates considera que este mal rendimiento se debe a su participación en el Clásico Mundial de Béisbol.

Paul Skenes fue el Novato del Año en la temporada 2024. En la campaña siguiente Skenes obtuvo en Premio Cy Young de la Liga Nacional. Sin embargo, en la presente temporada, sus números han disminuido considerablemente.

“Hay un montón de factores, así que no quiero poner toda la responsabilidad en eso (…) Pero siento que esa fue, un poco, la raíz de todo el asunto”, dijo Skenes con relación a su participación en el Clásico Mundial con Estados Unidos.

Paul Skenes on the World Baseball Classic and its impact on his velocity and effectiveness this season, via @colin_beazley:



"There are a lot of other factors, so I don’t want to put everything on that. But I feel like that was kind of the root of it a little bit."



"It? pic.twitter.com/wHZ002GU9O — Underdog MLB (@UnderdogMLB) September 21, 2026

Paul Skenes pasó de una efectividad de 1.97 a 3.91. En 31 apariciones en la temporada, Skenes mantiene un récord de 10 victorias y 11 derrotas. El lanzador de los Pirates ha permitido 81 carreras limpias (36 más que en la temporada pasada), y 73 carreras limpias (32 más).

En este sentido, el lanzador de 24 años considera que la falta de preparación para la temporada le afectó. Mientras estuvo en el Clásico Mundial de Béisbol, Skenes considera que perdió tiempo para ponerse a tono para el equipo. Además, aumentó su cuota de apariciones y disminuyó su tiempo de descanso.

“Regularmente, en esa época del año, te estás preparando (para la temporada) y el proceso suele ser un poco lento. Puedes, en cierto modo, adentrarte en la pendiente y encontrar tu ritmo. En una práctica puedes estar rozando las 97 mph y la siguiente estás tirando 98 o 99 mph. Y ese no fue mi caso este año”, agregó.

Who would have thought Paul Skenes would be the problem in Pittsburgh this season



Season Stats:

168.0 IP ?| ?192 K

3.91 ERA ?| ?1.13 WHIP ?| ?10.29 K/9



Pace: 176.2 IP ?| ?202 K pic.twitter.com/z05RO1rO9e — PaceBall (@paceball__) September 19, 2026

Paul Skenes en el Clásico

En el Clásico Mundial de Béisbol, Paul Skenes tuvo dos aperturas. En 8.1 innings lanzados, Skenes solo permitió una carrera limpia. El lanzador de Estados Unidos acumuló 9 ponches y solo otorgó un boleto en sus participaciones en los juegos ante República Dominicana (primera fase y en la fase eliminatoria).

“Definitivamente afectó el año. Lamentablemente, no creo ser el único”, concluyó el lanzador derecho de los Pittsburgh Pirates.

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