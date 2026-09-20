Un pelotazo mandó al hospital a Alex Bregman

Alex Bregman tuvo que abandonar el partido entre los Chicago Cubs y los Cincinnati Reds después de recibir un pelotazo en el rostro mientras se encontraba cerca del círculo de espera. El tercera base fue trasladado a un hospital para someterse a estudios adicionales luego del accidente ocurrido durante la cuarta entrada del encuentro que Chicago terminó ganando 9-1.

Bregman recibió el impacto mientras Michael Busch, bateador zurdo de los Cubs, enfrentaba al lanzador derecho de Cincinnati Luis Mey. Busch hizo un swing controlado y terminó conectando de foul una pelota que salió directamente hacia el rostro del jugador.

El pelotazo golpeó a Bregman en la zona del pómulo izquierdo, debajo del ojo. Tras recibir el impacto, el jugador corrió hacia el dugout con una mano cubriendo el lado izquierdo de la cara y posteriormente fue acompañado por un entrenador hasta el clubhouse. Había sangre visible en su rostro.

Alex Bregman got hit in the face with a foul ball on the on-deck circle and left the game pic.twitter.com/FIUgoddH1M — Talkin' Baseball (@TalkinBaseball_) September 20, 2026

El manager de los Cubs, Craig Counsell, explicó que Bregman presentaba una herida debajo del ojo, sangrado nasal y una inflamación considerable.

«Básicamente recibió el golpe en el pómulo izquierdo, debajo del ojo», dijo Counsell. «No sé nada más por ahora. Le sangraba un poco la nariz. Hay algo de hinchazón. Es un accidente terrible, realmente terrible. Esperamos que esté bien».

El tercera base fue llevado al hospital para realizarse radiografías y tomografías computarizadas. Al momento de las declaraciones de Counsell todavía no estaba definido si Bregman regresaría con el equipo a Chicago después del partido.

Bregman había impulsado la primera carrera de Chicago

La lesión interrumpió una actuación que había comenzado de manera productiva para Bregman. Antes de abandonar el encuentro, el jugador había conectado un sencillo productor en la primera entrada, recibió una base por bolas en la tercera y posteriormente anotó gracias a un sencillo de dos carreras de Pedro Ramirez.

Matt Shaw ingresó en su lugar y terminó 0 de 2. Tras el cambio, Shaw pasó a defender la segunda base y Pedro Ramirez se desplazó a la tercera.

? up for Alex Bregman after he got hit in the face while waiting on deck today.



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Busch reconoció el temor provocado por la velocidad con la que la pelota salió después del contacto.

Los compañeros de Bregman también expresaron su preocupación después del incidente. Pete Crow-Armstrong, quien conectó un jonrón de dos carreras durante la victoria, puso el estado del tercera base por encima de cualquier consideración deportiva.

«O sea, al final del día, solo esperas que tu amigo esté bien», dijo Crow-Armstrong. «Esa es la noticia que espero. Pero es algo aterrador. Algo muy poco común».

Bregman llegó a Chicago en enero después de firmar un contrato de cinco años y $175 millones. El tres veces All-Star ocupa el segundo lugar del equipo detrás de Crow-Armstrong en jonrones y carreras impulsadas, con 26 cuadrangulares y 89 RBI, mientras batea para .262.

En el mismo encuentro, David Peterson lanzó seis entradas con tres hits permitidos, una carrera limpia y siete ponches. Chicago también quedó cerca de asegurar su presencia en los playoffs, ya que podía conseguir el boleto a la postemporada si los Arizona Diamondbacks perdían más tarde ante los New York Yankees.

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