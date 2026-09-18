Edwin Díaz vuelve a estar disponible para los Dodgers

Edwin Díaz está nuevamente disponible para Los Angeles Dodgers, aunque su regreso al bullpen llega acompañado de una competencia por un lugar en el equipo que disputará la postemporada. El cerrador dominicano fue activado este viernes de la lista de lesionados de 15 días y quedó a disposición del conjunto para el inicio de la serie contra los San Francisco Giants en Dodger Stadium.

El derecho de 32 años había ingresado a la lista de lesionados el 18 de agosto debido a una inflamación en el cuello. Esta fue su segunda ausencia de la temporada y se extendió durante aproximadamente un mes.

The Dodgers announced on social media that they are activating Edwin Díaz from the injured list. ? pic.twitter.com/07XJ81XAMK — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 18, 2026

Para completar el movimiento, los Dodgers enviaron a Landon Knack a Triple-A Oklahoma City. El lanzador había trabajado cuatro entradas sin permitir carreras un día antes, en la victoria del equipo sobre los Cincinnati Reds.

Díaz tuvo cinco apariciones de rehabilitación con Oklahoma City antes de regresar al roster de Grandes Ligas. Durante esas presentaciones permitió seis carreras y ponchó a cuatro bateadores en 4 1/3 entradas. Los resultados estuvieron acompañados por problemas de control, aunque el desempeño durante la rehabilitación no era el único elemento que el equipo tenía previsto evaluar.

Su situación dentro del bullpen también cambió.

Díaz tendrá que ganarse nuevamente un lugar en octubre

Los Dodgers contrataron a Díaz durante la pasada temporada baja con la intención de que fuera su cerrador para 2026 y más allá. El 12 de diciembre firmó un contrato de tres años y $69 millones con el equipo, pero su primera temporada en Los Ángeles estuvo marcada por las lesiones y por dificultades en el montículo.

En sus primeras siete apariciones permitió siete carreras limpias en seis entradas, con 10 ponches y cinco bases por bolas. Después de ese inicio, una lesión que involucró cuerpos libres en el codo derecho lo llevó a una cirugía y a su primera estancia del año en la lista de lesionados.

Cuando regresó el 29 de julio, retomó el puesto de cerrador. Sin embargo, en sus siguientes nueve partidos desperdició tres oportunidades de salvamento y registró una efectividad de 12.91, además de nueve ponches, cinco bases por bolas y dos bateadores golpeados en 7 2/3 entradas.

En el total de sus 16 encuentros con los Dodgers, Díaz tiene marca de 2-2 y una efectividad de 11.85.

Dave Roberts explicó que el objetivo inmediato será observar nuevamente al lanzador antes de determinar qué función tendrá durante los playoffs.

“I think just pitch well”, dijo el mánager. “For me, it’s regardless of the role. I think we just want to see him throw the baseball the way he’s capable of. And you’re talking about nine games [remaining in the regular season], so you’re talking three or four outings to evaluate, and that should be adequate.”

El puesto de cerrador no será su función inmediata. Los Dodgers tienen previsto utilizarlo en situaciones de menor presión mientras evalúan distintas opciones para completar su bullpen de octubre.

El equipo ya aseguró su decimotercer título de la División Oeste de la Liga Nacional en las últimas 14 temporadas y todavía compite por conseguir un descanso en la primera ronda. Con nueve partidos restantes de la temporada regular, el cuerpo técnico dispone de ese tramo para observar a varios lanzadores que buscan formar parte del roster de postemporada.

Díaz forma parte de ese grupo. Su regreso le permitirá acumular nuevas oportunidades antes de que los Dodgers definan sus opciones para octubre, después de una temporada en la que su papel inicialmente proyectado como cerrador quedó interrumpido en dos ocasiones por lesiones.

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