Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México”, hoy 18 de septiembre

“La Casa de los Famosos México 4” ya entró en su recta final y este domingo, 20 de septiembre, otra celebridad abandonará la competencia y se despedirá de los cuatro millones de pesos mexicanos, aproximadamente $200 mil. Esta semana, seis están en la placa de nominación.

Los nominados son: Ernesto Laguardia, Cinthya Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz, Ese Pérez y Mariana Ochoa.

Sin embargo, esta tabla puede cambiar si alguno de ellos logra la salvación este viernes.

¿Cómo van las votaciones?

Al igual que la encuesta de ayer, Vaya Vaya sitúa a Karina Torres en el primer puesto con 26 % de aceptación.

Le sigue Mariana Ochoa con 24 %; la exintegrante de OV7 ha ganado popularidad en las últimas semanas, tomando en cuenta que fue la primera eliminada de esta edición. En el tercer puesto se encuentra Ese Pérez con 21 %.

En las últimas dos posiciones están Ernesto Laguardia y Cynthia Klitbo, es decir, cualquiera de los dos podría ser eliminado de la competencia.

Esta sería una de las eliminaciones más difíciles, ya que se enfrentan famosos con grandes trayectorias.

A lo largo de esta temporada, algunos famosos han decidido retirarse, como Gala Montes, quien solo duró dos días, y Aldo Rendón, uno de los más populares de esta edición. Rendón afirmó que dejó el reality debido a problemas de salud.

También fue expulsada Yanet García por ser considerada “mueble”, una dinámica que realizaron con la finalidad de aumentar el rating, según se cuestionó en redes sociales.

Ahora, solo queda esperar la decisión del público este domingo, 20 de septiembre.

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