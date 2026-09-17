Estos son los nominados de “La Casa de los Famosos México 4” esta semana

La cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México” está cerca de terminar y ya tiene a sus penúltimos nominados.

Ese Pérez, nominado previamente por Mariana Ochoa, la líder de la semana, está en la placa junto con Ernesto Laguardia, Cinthya Klitbo, Karina Torres, Memo Schutz y la propia OV7.

Gema Garoa se salvó de la placa al comprometer el presupuesto semanal, un hecho que disgustó a sus compañeros.

¿Cómo fue la dinámica de nominación?

La prueba consistió en que cada habitante sacara al azar una caja fuerte, dentro de la cual se encontraba el símbolo que determinaría su votación: ruleta, dados o cartas. De esta forma, los participantes elegirían a sus tres nominados con la posibilidad de sumar puntos positivos o negativos, según el mecanismo que les tocara.

El factor sorpresa fue el gran protagonista de la noche, ya que ningún habitante pudo anticipar qué instrumento le correspondería ni cómo afectaría su estrategia dentro de la casa.

Con la final cada vez más cerca, esta nominación resulta clave para los seis participantes que buscan asegurar su lugar en la instancia definitiva del reality show.

La combinación de nombres en la placa —que incluye figuras de distintas generaciones del espectáculo mexicano— promete una de las votaciones más reñidas de la temporada.

La suerte ya está echada y el público tendrá la última palabra para decidir quién continúa en la competencia y quién se despide a las puertas de la gran final.

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