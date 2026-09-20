Amway pagará $225 millones: quiénes podrían recuperar dinero tras participar en su negocio

Amway y dos grupos vinculados a su red de venta directa acordaron pagar $225 millones para resolver acusaciones de la Comisión Federal de Comercio y el estado de Washington. Casi todo el dinero será destinado a compensar a personas que se incorporaron como distribuidores independientes y terminaron perdiendo dinero.

Un acuerdo de $225 millones podría traducirse en pagos para personas que participaron del negocio de venta directa de Amway en Estados Unidos y sufrieron pérdidas económicas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) y el estado de Washington presentaron el 17 de septiembre una demanda y un acuerdo propuesto contra Amway Corp., World Wide Group (WWG) y Leadership Team Development (LTD), dos de los principales grupos autorizados que reclutan distribuidores para la compañía.

Según la FTC, el monto constituye la mayor recuperación monetaria obtenida hasta ahora por el organismo en una acción contra una empresa de marketing multinivel.

El caso puede tener especial interés para la comunidad hispana de Estados Unidos, donde los negocios de venta directa y marketing multinivel han tenido históricamente una presencia significativa. Compañías como Amway ofrecen además materiales y procesos de registro en español, y suelen presentar estas oportunidades como una vía para generar ingresos adicionales o desarrollar un negocio independiente.

Miles de personas que perdieron dinero podrían recibir compensación

Casi todo el dinero estará destinado a compensar a Independent Business Owners, conocidos como IBO, que fueron reclutados a través de WWG y LTD y terminaron perdiendo dinero. Sin embargo, los posibles beneficiarios todavía deberán esperar: la FTC no ha publicado aún cómo se distribuirá el dinero, quiénes calificarán exactamente ni si será necesario presentar una reclamación.

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Quiénes podrían recibir dinero del acuerdo con Amway

La compensación estará dirigida principalmente a determinados Independent Business Owners de Amway reclutados por World Wide Group y Leadership Team Development que perdieron dinero participando del negocio.

No significa que cualquier persona que haya vendido productos Amway vaya a recibir automáticamente un pago. La FTC informó que los detalles de su programa de compensaciones serán publicados posteriormente.

Por esa razón, quienes hayan formado parte de Amway a través de WWG o LTD deberían conservar documentación como registros de inscripción, compras de productos, pagos por capacitaciones, ingresos recibidos y cualquier comunicación relacionada con su participación.

De qué acusa la FTC a Amway y a sus afiliados

Las acusaciones se concentran en la forma en que determinados participantes eran reclutados y en las expectativas económicas que, según la demanda, se les presentaban. Amway ofrece a sus distribuidores independientes la posibilidad de vender productos que incluyen suplementos nutricionales, bebidas energéticas y artículos de salud y belleza.

WWG y LTD, por su parte, son dos grandes grupos aprobados por Amway que reclutan personas para convertirse en IBO y venden materiales y servicios de capacitación.

La FTC y el estado de Washington alegan que los participantes recibían mensajes que podían hacerles creer que tenían buenas probabilidades de conseguir ingresos importantes.

Entre otras afirmaciones, la demanda sostiene que se decía a determinados distribuidores que podían superar los $40,000 anuales, reemplazar sus empleos tradicionales o incluso retirarse anticipadamente gracias al negocio. Pero la agencia sostiene que la realidad económica para muchos participantes era muy diferente.

Según la demanda, la mayoría de los IBO que se incorporaron a WWG o LTD después de 2020 gastaron más dinero en productos y capacitaciones de Amway del que recibieron de la compañía.

La FTC también cuestiona afirmaciones relacionadas con las probabilidades de reclutar nuevos participantes y con el acceso a mentores exitosos. Estas son acusaciones presentadas por las autoridades y forman parte de un caso cuyo acuerdo propuesto todavía debe completar el proceso judicial correspondiente.

La FTC cuestiona la compra de productos por parte de los propios distribuidores

Una parte central del caso tiene que ver con la cantidad de productos que los distribuidores compraban. Según la demanda, WWG y LTD instruían a determinados participantes para que adquirieran una cantidad fija de productos todos los meses, independientemente de si podían revenderlos o incluso si necesitaban esos artículos para consumo personal.

Al mismo tiempo, se los incentivaba a reclutar a otras personas que repitieran ese comportamiento.

La FTC sostiene que esa dinámica generaba compras que no respondían necesariamente a una verdadera demanda de consumidores finales.

La demanda también acusa a las compañías de haber impulsado o tolerado prácticas que hacían aparecer determinadas compras como ventas a clientes, aun cuando los productos no habían sido realmente revendidos.

Un dato muestra lo difícil que era alcanzar ingresos altos

Los documentos judiciales presentados por la FTC aportan cifras que ayudan a dimensionar las posibilidades reales de conseguir ingresos elevados dentro de la red. En 2023 había más de 241,000 IBO de Amway en Estados Unidos, pero menos de 1,600 —aproximadamente 0.7%— recibieron bonos anuales de $40,000 o más.

Los ingresos de seis cifras eran todavía menos frecuentes. Ese año, menos de 350 IBO de Amway en Estados Unidos recibieron bonos superiores a $100,000.

Dentro de WWG y LTD combinados, solo 142 participantes consiguieron más de $100,000 en bonos durante 2023, según la demanda de la FTC.

Es importante señalar que estas cifras hacen referencia a bonos pagados por Amway y no necesariamente reflejan otros posibles ingresos, gastos, ganancias netas o pérdidas de cada participante.

Qué tendrá que cambiar Amway bajo el acuerdo

El acuerdo no se limita al pago de $225 millones. La orden propuesta contempla varios cambios importantes en la manera en que funcionará el negocio. Uno de los más relevantes es que los IBO deberán vender a otras personas al menos 70% de los productos que compren a Amway cada mes.

También se reducirá considerablemente la compensación que recibe un reclutador cuando las personas incorporadas a su red compran productos pero no consiguen revenderlos.

Los distribuidores tendrán que reportar sus ventas reales a clientes, incluido el precio efectivo de la operación, y Amway deberá enviar recibos a esos compradores.

Qué respondió Amway

Amway confirmó que alcanzó un acuerdo con la FTC y el estado de Washington, pero rechazó la caracterización que hicieron las autoridades sobre su negocio. En un comunicado publicado el 17 de septiembre, la compañía afirmó que discrepa fundamentalmente con la descripción realizada por las agencias y defendió sus estándares de conducta y sus registros de ventas.

Amway también señaló que los acuerdos requieren compromisos de las partes y afirmó que la resolución le permite concentrarse en sus clientes, distribuidores y empleados.

La empresa sostiene que cientos de miles de IBO continúan vendiendo sus productos en Estados Unidos y considera que su modelo de negocio se mantiene sólido.

Cuándo podrán solicitar la compensación

Este es probablemente el punto más importante para quienes participaron del negocio y creen haber perdido dinero. Todavía no existe un formulario de reclamación. La FTC indicó expresamente que dará a conocer más adelante la información sobre el programa de compensaciones relacionado con este caso.

Además, el expediente continúa figurando como pendiente y la orden estipulada presentada por las partes debe completar el proceso ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Oeste de Washington.

Por eso, conviene desconfiar de páginas, mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas que prometan anticipadamente conseguir parte de los $225 millones a cambio de un pago. La FTC nunca exige dinero para recibir una compensación derivada de uno de sus programas de reembolsos.

Quienes crean que podrían estar alcanzados deberían seguir las actualizaciones directamente en el sitio oficial del organismo.

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