Casi 1 millón de personas recibirán $500 desde octubre: quiénes califican para el reembolso

Para casi 1 millón de personas que pagan el costo completo de su seguro médico a través de Obamacare, octubre traerá un ingreso inesperado: un cheque de $500 enviado por el gobierno federal.

La administración del presidente Donald Trump anunció el reembolso esta semana y aseguró que los beneficiarios ya están siendo identificados, por lo que el programa no fue presentado como una ayuda que requiera llenar una nueva solicitud.

Los pagos comenzarán a salir en octubre de 2026 y alcanzarán a residentes de 30 estados que utilizan el mercado federal de seguros médicos HealthCare.gov. Entre ellos están Florida y Texas, dos de los estados con mayor población hispana del país.

Pero hay una condición fundamental: no todos los usuarios de Obamacare recibirán los $500.

Quiénes podrán recibir el reembolso de $500

El dinero estará dirigido principalmente a personas que contrataron un plan de salud a través del mercado federal y pagaron la prima completa sin recibir subsidios o créditos fiscales para reducirla.

De acuerdo con Reuters, un funcionario de la Casa Blanca explicó que los principales beneficiarios serán:

Personas con ingresos superiores al 400% del nivel federal de pobreza que no reciben subsidios.

Algunos afiliados con ingresos entre el 100% y el 400% del nivel de pobreza que tampoco recibieron asistencia para pagar sus primas.

Residentes de alguno de los 30 estados incluidos en el programa.

La administración aseguró, además, que ya identificó a las personas elegibles. Eso es importante porque, hasta ahora, el gobierno no anunció un portal especial ni un formulario para pedir los $500.

Por qué recibirán el dinero

El origen del reembolso está en una tarifa poco visible para los consumidores. Las aseguradoras que venden planes a través de HealthCare.gov pagan al gobierno federal un cargo conocido como “user fee”, destinado a financiar el funcionamiento de la plataforma, su centro de atención y programas que ayudan a los consumidores a inscribirse.

Las compañías incorporan ese costo al precio de las primas, de modo que el asegurado no lo ve como un cargo separado en su factura mensual.

La Casa Blanca sostiene que durante la administración de Joe Biden se recaudó más dinero del necesario para operar el mercado federal y que parte de ese exceso terminó siendo pagado por consumidores que no recibían subsidios.

Trump anunció que ese dinero será devuelto ahora a los afiliados más expuestos a esos costos. “La ayuda comienza devolviendo el dinero a todos los que pagaron de más”, señaló el presidente al anunciar el programa, y anticipó que los cheques comenzarían a salir en pocas semanas.

¿Realmente los consumidores pagaron $500 de más?

Ese punto es más discutido de lo que plantea el anuncio oficial. Cynthia Cox, directora del programa sobre la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio de la organización de análisis sanitario KFF, explicó a Reuters que la existencia de un superávit no significa necesariamente que cada consumidor haya sido cobrado de más.

Parte del dinero sobrante, señaló, podría explicarse por una reducción del gasto federal en programas de apoyo a la inscripción mientras el gobierno continuó recaudando las tarifas previstas.

Cox agregó que no conoce un precedente en el que estos cargos del mercado de Obamacare hayan sido devueltos directamente a los consumidores.

Associated Press también señaló que todavía no está completamente claro si los $500 representan exactamente lo que habría pagado de más cada beneficiario ni cuál será el mecanismo presupuestario utilizado para entregar los fondos.

Los 30 estados donde habrá reembolsos

Los cheques estarán destinados a afiliados elegibles de los estados que utilizan el mercado federal HealthCare.gov: Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Delaware, Florida, Hawaii, Indiana, Iowa, Kansas, Louisiana, Michigan, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, New Hampshire, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, West Virginia, Wisconsin y Wyoming.

Estados como California, Nueva York y Nueva Jersey no aparecen en la lista, ya que operan sus propios mercados estatales de seguros médicos.

Florida y Texas están entre los estados beneficiados

La inclusión de Florida y Texas hace que el anuncio tenga especial relevancia para millones de residentes latinos. Ambos estados dependen de HealthCare.gov para la contratación de planes de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio y concentran una cantidad importante de afiliados.

Sin embargo, vivir en uno de esos estados no garantiza recibir el dinero. La condición central sigue siendo haber pagado el costo total de la cobertura sin asistencia para las primas.

Cuándo comenzarán a llegar los cheques

La Casa Blanca informó que los pagos comenzarán a enviarse en octubre de 2026, aunque todavía no publicó un calendario con fechas específicas para cada beneficiario. Tampoco se indicó que las personas deban registrarse para recibirlos.

Esto abre, además, una advertencia importante: ante cualquier mensaje que solicite dinero, números bancarios o datos personales para “activar” el reembolso, conviene comprobar primero la información en HealthCare.gov o en fuentes oficiales.

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El anuncio llega en medio de fuertes aumentos del seguro médico

Los $500 aparecen en un momento complicado para millones de afiliados a Obamacare.

Reuters y AP señalan que muchos consumidores enfrentaron fuertes aumentos en sus primas durante 2026 después del vencimiento de los subsidios adicionales creados durante la pandemia. Millones redujeron su cobertura o directamente abandonaron los planes por el costo.

Actualmente, alrededor de 19 millones de personas tienen cobertura a través de los mercados de la Affordable Care Act, según AP. Solo una fracción de ellas recibirá este nuevo reembolso.

Los $500 no son un nuevo cheque de estímulo

El anuncio se produjo apenas un día después de que Trump planteara otra propuesta mucho más amplia: entregar $5,000 a adultos estadounidenses si los republicanos conservan el control del Congreso después de las elecciones de noviembre.

Son dos iniciativas diferentes. El reembolso de $500 ya anunciado está relacionado exclusivamente con determinadas primas de Obamacare y tiene un universo estimado de casi 1 millón de beneficiarios. La propuesta de $5,000, en cambio, es una promesa política separada que requeriría financiación y aprobación del Congreso para convertirse en realidad.

Por ahora, quienes pagaron la totalidad de su seguro médico mediante HealthCare.gov en alguno de los 30 estados incluidos deberían estar atentos a las comunicaciones oficiales durante las próximas semanas.

Los primeros reembolsos, según la Casa Blanca, comenzarán a enviarse en octubre.

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