Ron DeSantis, gobernador de Florida, se opone a la propuesta del presidente Donald Trump de otorgarles cheques de $5,000 dólares a los ciudadanos si los republicanos logran conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado después de las elecciones intermedias.

Durante la Convención Republicana de mitad de mandato, la cual se efectúa en Dallas, Texas, el magnate neoyorquino se comprometió a que cada ciudadano adulto en Estados Unidos recibiría el denominado “dividendo Trump”.

“Esta es mi promesa: si los republicanos ganan la Cámara de Representantes y el Senado, ambos… debido a nuestra tremenda fortaleza y éxito económico, emitiré un dividendo de $5,000 dólares a cada ciudadano adulto en Estados Unidos”, expresó.

Asimismo, Trump afirmó que el monto prometido no implicaría un nuevo gasto para el gobierno federal, pues provendría del dinero ganado por las operaciones comerciales estadounidenses alcanzadas en lo que va del año.

No obstante, bajo la perspectiva de Ron DeSantis, el efectivo que recibirían los cerca de 270 millones de adultos segregados en los 50 estados del país dispararía la inflación.

“Lo que no creo que se deba hacer es endeudarse otros $1,500 millones de dólares e inyectarlos masivamente en la economía, porque eso provocará más inflación. Eso generará más deuda y más inflación.

Tal como funcionan las cosas ahora en el Congreso, sus incentivos son aumentar la deuda para obtener beneficios políticos a corto plazo. Nunca tienen que tomar decisiones difíciles”, expresó durante una conferencia de prensa en Miami.

De hecho, el mandatario del “Estado del Sol” exhortó a los republicanos que promueven políticas para mejorar la situación de la economía a nivel nacional seguir el ejemplo de la transformación alcanzada en Florida bajo su gestión.

El punto es que Donald Trump pretende congraciarse con un amplio sector de estadounidenses que, decepcionados por el efecto de sus políticas, están gastando más dinero para cubrir sus necesidades sobre todo después de los siete meses de guerra entre Estados Unidos e Irán.

El costo de haber detonado una crisis energética por no analizar las implicaciones de enfrentar a la República Islámica se refleja en el pobre 33% de respaldo ciudadano hacia el desempeño de Trump al frente de la Casa Blanca y que podría llevar al Partido Republicano a perder al menos el control del Senado como lo muestran los resultados de algunas encuestas anticipadas.

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