Donald Trump fija una probable fecha para dar por concluida la guerra en contra de Irán

El presidente Donald Trump vuelve a sorprender al anticipar en qué momento finalizará el conflicto bélico donde lleva más de medio año atorado, gastando miles de millones de dólares y literalmente dilapidando el arsenal de misiles estadounidenses sin lograr doblegar a Irán para firmar un acuerdo donde, además de renunciar a su programa de enriquecimiento de uranio, se comprometa a reestablecer el libre tránsito de buques petroleros a través del estrecho de Ormuz.

Bajo la perspectiva del republicano de 80 años, la República Islámica está llevando a cabo un esfuerzo extremo para seguir en pie de guerra, pues aun cuando ya fue destruida la mayor parte de sus fuerzas armadas, pretende influir en el resultado de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos a celebrarse en noviembre.

Trump asegura que el gobierno de Teherán pretende detonar el enojo de los ciudadanos estadounidenses a través del incremento de precios en los combustibles, esto con la intención de que los republicanos sean castigados en las urnas perdiendo el control del Senado y la Cámara de Representantes.

En caso de que eso se produzca y, a los demócratas les corresponda, avalar o no las decisiones del presidente, muy probablemente Trump verá inconcluso su proyecto de nación.

“Creo que la guerra va a terminar inmediatamente después de las elecciones. Ya no pueden resistir más. Están desesperados por intentar influir en las elecciones para que podamos tener un grupo de personas débiles y agradables en el poder, dejarlos en paz y que tengan su arma nuclear”, expresó ante varios representantes de los medios informativos congregados en la Base Conjunta Andrews.

Además, el presidente reconoció haber perdido el deseo de concretar un acuerdo con Irán, pero no ofreció más detalles sobre qué pretende ganar al final de la guerra.

“Originalmente quería llegar a un acuerdo, pero estamos muy lejos de lograrlo. Nos queda muy poco país.

Es posible que se produzca una negociación, pero no es algo que estemos considerando. Para ser honesto, no la estamos buscando”, externó.

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