La peste neumónica activa nueva vigilancia sanitaria internacional: ¿qué es y cómo se transmite?

Una investigadora de 28 años del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, en Siberia (Rusia), murió de una neumonía de origen desconocido. Además, varias personas permanecen en cuarentena. Las autoridades rusas restaron importancia a una posible relación con su trabajo, mientras la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Estado de EE.UU. siguen el caso.

La OMS señaló que, con la información disponible, el riesgo para la población general parece bajo, pero se mantiene en vigilancia.

La organización se mantiene en contacto con las autoridades sanitarias rusas para verificar lo sucedido, conocer qué pruebas se están realizando y determinar si existen posibles repercusiones para la salud pública internacional, recogió CNN.

¿Qué es la peste neumónica?

La infección pulmonar es causada por la bacteria Yersinia pestis y puede transmitirse entre personas mediante partículas respiratorias. Puede provocar neumonía grave y sus síntomas pueden aparecer en 24 horas. Sin tratamiento, casi siempre es mortal; los antibióticos administrados pronto aumentan las probabilidades de supervivencia.

Se distingue de otras formas de peste.

La peste bubónica suele afectar los ganglios linfáticos y puede evolucionar a peste septicémica, que compromete la sangre. La peste faríngea puede contraerse al ingerir carne infectada. Mientras que la forma neumónica es la única que se transmite directamente de persona a persona.

Una enfermedad histórica que sigue presente

Aunque los antibióticos permiten tratar la peste, la enfermedad continúa registrándose en distintos continentes.

Desde la década de 1990, la mayoría de los casos humanos se han producido en África, según la OMS.

En Estados Unidos, la última muerte por peste neumónica ocurrió en Arizona en julio de 2025; se cree que la víctima se contagió de gatos enfermos.

Precauciones y seguimiento

La OMS recomienda evitar el contacto directo con personas enfermas y tomar precauciones ante fluidos infectados.

Los trabajadores sanitarios deben usar equipo de protección; tras una exposición, las autoridades pueden vigilar a los contactos cercanos y administrarles antibióticos preventivos.

La vacunación se reserva para grupos de alto riesgo, como ciertos trabajadores de laboratorio.

¿Quiénes presentan más riesgo de contraer la peste?

Las personas con mayor riesgo de contraer peste neumónica por su trabajo o actividades son quienes tienen contacto cercano con animales infectados o con una persona enferma que expulsa gotículas respiratorias. En particular:

Trabajadores sanitarios y cuidadores que atienden a pacientes con peste neumónica, especialmente si no usan protección respiratoria y otros equipos de protección.

que atienden a pacientes con peste neumónica, especialmente si no usan protección respiratoria y otros equipos de protección. Familiares y convivientes de una persona enferma, por el contacto estrecho y prolongado.

de una persona enferma, por el contacto estrecho y prolongado. Veterinarios, auxiliares de clínicas veterinarias y dueños de mascotas , sobre todo en zonas donde la peste está presente y cuando atienden gatos o perros infectados.

, sobre todo en zonas donde la peste está presente y cuando atienden gatos o perros infectados. Cazadores, tramperos y personas que despellejan o preparan animales , porque pueden inhalar gotículas o entrar en contacto con tejidos y fluidos infectados.

, porque pueden inhalar gotículas o entrar en contacto con tejidos y fluidos infectados. Agricultores, ganaderos, trabajadores de control de plagas y otras personas que trabajan al aire libre , si están expuestos a roedores, pulgas o animales enfermos.

, si están expuestos a roedores, pulgas o animales enfermos. Quienes realizan campismo, senderismo o caza en áreas donde circula la peste, ya que pueden sufrir picaduras de pulgas infectadas o contactar con animales portadores.

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