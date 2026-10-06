¿Es ético alterar recuerdos y la actividad neuronal a favor de la ciencia? Entrega de premio Nobel de Medicina reabre este debate

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibieron el Nobel de Medicina por las investigaciones que hicieron posible la optogenética, técnica que combina luz y genes para activar o desactivar neuronas en cerebros vivos.

Mientras Hegemann y Nagel identificaron una proteína de algas que responde a la luz azul, el médico californiano Deisseroth introdujo el gen asociado a esa proteína en células cerebrales, lo que permitió controlar la actividad neuronal con precisión y estudiar circuitos vinculados con el comportamiento y las enfermedades.

La optogenética ya es ampliamente utilizada en laboratorios para investigar el funcionamiento del cerebro. Sus hallazgos podrían orientar tratamientos para distintas afecciones. Hay estudios en marcha que buscan restaurar parte de la visión en personas con retinitis pigmentosa mediante una proteína activada por luz y gafas especiales.

¿Qué es la optogenética y sus contribuciones?

La optogenética es una disciplina que ayuda a los científicos a comprender cómo tipos específicos de células contribuyen a comportamientos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento, que en el futuro podría conducir a tratamientos para trastornos neurológicos y sensoriales como el párkinson y la epilepsia, recoge BBC Mundo.

“Gracias a la optogenética, los investigadores han podido revelar los circuitos neuronales que gobiernan recuerdos, emociones y comportamientos específicos relacionados con trastornos neurológicos y psiquiátricos”, señaló la Asamblea del Nobel en un comunicado.

En medicina clínica, sus aplicaciones ya se exploran para restaurar la visión de personas con discapacidad visual.

Proteína canalrodopsina como “interruptor”

De acuerdo con la organización del Nobel, Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron en un alga unicelular una proteína llamada canalrodopsina, y luego Karl Deisseroth la convirtió en un interruptor activado por la luz capaz de controlar neuronas, “un avance que sentó las bases de una nueva era en la neurociencia”.

¿Pero qué es exactamente este interruptor y por qué ha sido tan importante para entender cómo funciona el cerebro?, indagó la BBC.

La canalrodopsina, situada en la superficie de un alga unicelular capaz de desplazarse hacia la luz, cuando recibe luz azul abre un canal que permite el paso de iones y genera un impulso eléctrico. Se comprobó que, al introducirla en otros tipos de células, las mismas adquirían la capacidad de responder a estímulos luminosos.

Deisseroth transformó entonces la canalrodopsina en un interruptor para las células nerviosas activado mediante luz. La introdujo en neuronas específicas del cerebro de ratones y luego utilizó un haz azul para encenderlas o apagarlas, reseñó el medio británico.

Finalmente, el método permitió identificar circuitos relacionados con recuerdos y conductas, e incluso alterarlos. Gracias a este avance, es posible eliminar o recuperar recuerdos en ratones utilizando únicamente estímulos luminosos.

“Mediante el uso de la luz, los investigadores son ahora capaces de activar o desactivar circuitos neuronales concretos en el cerebro. Pueden revivir recuerdos, generar sensaciones, influir en comportamientos y estudiar los tipos de neuronas que intervienen en diversos trastornos psiquiátricos y neurológicos”, comentó el Comité Nobel.

¿Un problema ético?

Modificar la actividad neuronal o alterar recuerdos mediante optogenética plantea cuestiones éticas profundas que tocan la identidad personal, la autonomía, la privacidad mental y los límites entre terapia y mejora cognitiva, han debatido investigadores.

Dilemas éticos:

Identidad personal e integridad mental. Los recuerdos son componentes esenciales de la identidad individual. Alterarlos —ya sea borrando traumas, implantando recuerdos falsos o modificando emociones asociadas— podría cambiar la historia personal de alguien y, con ella, su sentido de sí mismo. Esto desdibuja la continuidad psicológica que sostiene la noción de “yo” y plantea preguntas sobre si una persona sigue siendo la misma tras una intervención de este tipo.

Autonomía y consentimiento informado. La optogenética requiere ingeniería genética para expresar proteínas sensibles a la luz en neuronas específicas, lo que implica riesgos a largo plazo y posibles efectos irreversibles. En poblaciones con capacidad de decisión comprometida (por ejemplo, pacientes psiquiátricos graves), garantizar un consentimiento verdaderamente informado es especialmente complejo. Además, existe el riesgo de que las intervenciones se usen más para controlar el comportamiento que para restaurar funciones, lo que socavaría la autonomía del individuo.

Privacidad mental y neuroderechos. La capacidad de leer, modificar o implantar actividad neuronal abre la puerta a violaciones de la intimidad mental. Expertos en neuroética hablan ya de “neuroderechos”: derechos humanos específicos para proteger la libertad cognitiva, la integridad mental y el acceso equitativo a las neurotecnologías.

Terapia vs. mejora. Aunque el uso terapéutico (por ejemplo, tratar trastornos de estrés postraumático o fobias) es éticamente defendible, la misma tecnología podría emplearse para mejorar la memoria, inducir estados emocionales deseables o incluso crear recuerdos falsos que moldeen el comportamiento. Esto plantea problemas de justicia (¿quién tendrá acceso?) y de autenticidad (¿son “nuestras” las experiencias si fueron diseñadas?).

Seguridad, irreversibilidad y efectos no deseados. La optogenética implica modificaciones genéticas permanentes en células neuronales. Si un circuito neuronal se reutiliza en el futuro para otro recuerdo, podría quedar inaccesible o alterado de forma imprevista. Además, la estimulación podría producir cambios de personalidad, pérdida de agencia o efectos secundarios psiquiátricos no anticipados.

Regulación y uso indebido. Dada la rapidez del avance tecnológico, existe el riesgo de que las aplicaciones clínicas lleguen al mercado antes de que se establezcan marcos regulatorios sólidos. Sin salvaguardas, podría haber usos coercitivos (por ejemplo, en contextos penitenciarios, militares o laborales) para modificar conductas sin pleno consentimiento.

En síntesis, la optogenética ofrece un potencial terapéutico extraordinario, pero su capacidad para intervenir directamente en los sustratos neurales de la memoria y la emoción exige un debate ético y legal riguroso. La mayoría de los expertos coinciden en que cualquier aplicación debe limitarse a fines terapéuticos claros, con consentimiento informado robusto, transparencia sobre riesgos a largo plazo y protección de los neuroderechos fundamentales.

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