Dislexia: el cerebro que lee de otra manera

En muchas aulas hay un niño que entiende todo lo que se le explica de forma oral, participa con ideas brillantes y razona con agilidad, pero que se bloquea al leer en voz alta, escribe con errores persistentes y termina la tarea mucho después que sus compañeros. Durante años, a chicos como él se los etiquetó de “vagos”, “distraídos” o “poco aplicados”. Hoy la ciencia sabe que, en muchos casos, detrás hay dislexia.

La dislexia es una dificultad específica del aprendizaje que afecta la lectura y la escritura. Se caracteriza por problemas para reconocer las palabras con precisión y fluidez, y para asociar los sonidos del lenguaje con las letras que los representan. Suele ir acompañada de errores de ortografía y de lectura lenta y laboriosa.

Los especialistas coinciden en que no está relacionada con la inteligencia, la falta de interés ni una mala enseñanza. Tampoco se debe a un problema de visión, como suele creerse. Se estima que afecta aproximadamente a entre el 5% y el 10% de la población, aunque algunos estudios elevan la cifra según los criterios utilizados. Es la dificultad de aprendizaje más frecuente.

Según Clínica Mayo, cuando la dislexia no se diagnostica ni se trata, las dificultades para leer que se presentan en la infancia continúan en la edad adulta.

¿Por qué sucede?

El origen de la dislexia es neurobiológico: tiene que ver con la forma en que el cerebro procesa el lenguaje. Leer no es una capacidad natural como hablar. Es una habilidad cultural que el cerebro debe aprender a construir conectando áreas dedicadas a la visión, el sonido y el significado.

El problema fonológico. La explicación más aceptada es que las personas con dislexia tienen dificultades en el procesamiento fonológico, es decir, en identificar y manipular los sonidos que componen las palabras. Para leer, hay que entender que “mesa” se compone de sonidos que se corresponden con letras. Si ese “desarmado” de los sonidos es costoso, la lectura se vuelve un esfuerzo enorme.

Diferencias en la actividad cerebral. Estudios de neuroimagen han mostrado que, al leer, las personas con dislexia suelen activar de manera distinta las regiones del hemisferio izquierdo vinculadas con el lenguaje y el reconocimiento de palabras, en particular zonas temporoparietales y occipitotemporales. No se trata de un cerebro “dañado”, sino organizado de otra forma.

El factor genético. La dislexia tiende a repetirse en las familias. Un niño con un padre o hermano disléxico tiene una probabilidad considerablemente mayor de presentarla. Se han identificado varios genes asociados al desarrollo de las redes cerebrales del lenguaje, pero ninguno la determina por sí solo: intervienen múltiples genes y también el entorno.

Factores ambientales. El ambiente no causa la dislexia, pero influye en cómo se manifiesta. Un hogar con estimulación lingüística, cuentos y diálogo puede amortiguar sus efectos, mientras que la falta de apoyo puede agravar sus consecuencias académicas y emocionales.

Señales de alerta

Los síntomas cambian con la edad:

En preescolar: retraso en el habla, dificultad para aprender rimas y canciones, problemas para recordar los nombres de las letras.

retraso en el habla, dificultad para aprender rimas y canciones, problemas para recordar los nombres de las letras. En primaria: lectura lenta y entrecortada, confusión de letras de forma o sonido parecidos, omisión o inversión de sílabas y errores de ortografía frecuentes.

lectura lenta y entrecortada, confusión de letras de forma o sonido parecidos, omisión o inversión de sílabas y errores de ortografía frecuentes. En adolescentes y adultos: evitación de la lectura en voz alta, esfuerzo extra para comprender textos largos, dificultad para aprender idiomas extranjeros y para redactar con rapidez.

Conviene aclarar un mito muy extendido: invertir letras como la “b” y la “d” es común en todos los niños que están aprendiendo a leer y no es, por sí solo, indicador de dislexia. Lo determinante es la persistencia y el conjunto de dificultades.

¿Se puede superar?

La dislexia no desaparece, porque es una característica del funcionamiento cerebral. Pero eso no significa condena. Con intervención adecuada, la mayoría de las personas logra leer y escribir con eficacia y desarrollar una vida académica y profesional plena. Más que “curarla”, se trata de aprender a convivir con ella y compensarla.

Detección temprana. Cuanto antes se identifica, mejores son los resultados. Una evaluación realizada por psicopedagogos, neuropsicólogos o fonoaudiólogos permite confirmar el diagnóstico y diseñar un plan personalizado. Esperar a que el niño “madure” suele hacer perder un tiempo valioso.

Enseñanza estructurada de la lectura. Los programas más eficaces trabajan de forma explícita, sistemática y progresiva la conciencia fonológica y la relación entre sonidos y letras. Los métodos multisensoriales, que combinan vista, oído y tacto, ayudan a fijar los aprendizajes.

Práctica constante y adaptada. Lecturas graduadas, ejercicios cortos y frecuentes, y textos acordes a los intereses del estudiante mantienen la motivación.

Adaptaciones en la escuela. Tiempo adicional en exámenes, evaluaciones orales, tipografías claras, textos con buen espaciado y un uso moderado de herramientas tecnológicas, como audiolibros, programas de lectura en voz alta o correctores ortográficos, permiten que el alumno demuestre lo que sabe sin que la lectura sea una barrera.

Apoyo emocional. Años de frustración y comparación con los demás pueden erosionar la autoestima y generar ansiedad o rechazo a la escuela. Reconocer los esfuerzos, valorar los talentos en otras áreas y hablar abiertamente de la dislexia son pasos clave para que el niño no se sienta menos capaz.

El rol de las familias y docentes. La colaboración entre casa, escuela y especialistas es decisiva. Leer juntos, evitar las comparaciones y no presionar con la velocidad ayudan más que la insistencia.

Una condición, no una limitación

La historia está llena de ejemplos de personas con dislexia que destacaron en el arte, la ciencia, los negocios y el deporte. Algunos investigadores sugieren que ciertos perfiles disléxicos tienen fortalezas en el pensamiento visual, la creatividad o la resolución de problemas, aunque esto varía mucho entre individuos y no debe idealizarse: la dislexia implica desafíos reales que requieren apoyo.

El mensaje central de los especialistas es esperanzador. Con un diagnóstico oportuno, métodos adecuados y un entorno comprensivo, quien tiene dislexia puede aprender a leer, estudiar y desarrollarse sin que su dificultad defina sus posibilidades.

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