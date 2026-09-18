Entrenar la lengua para mejorar el sueño: instrucciones para pacientes con apnea

Un metaanálisis de 15 ensayos clínicos analiza si los ejercicios de lengua, paladar y garganta pueden reducir los factores que favorecen el cierre de la vía aérea durante el sueño. La técnica se perfila como una opción complementaria dentro de un tratamiento cada vez más personalizado.

La terapia miofuncional trabaja la fuerza, movilidad y coordinación de los músculos de la boca y la garganta mediante programas repetidos. Es un ejemplo de cómo ejercicios que hacemos despiertos pueden beneficiar la forma en que dormimos. Su objetivo es mejorar las condiciones que permiten mantener abierta la vía respiratoria mientras el paciente duerme.

“No se trata simplemente de hacer gimnasia con la lengua”, puntualiza la Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello, refiere EFE Salud.

El entrenamiento diurno puede modificar la vía aérea

La apnea no depende únicamente de la debilidad muscular. El colapso aparece cuando la capacidad de los músculos para mantener abierta la vía aérea no compensa determinados rasgos anatómicos.

Un estudio español de 2026 siguió durante tres meses a 60 adultos con apnea moderada o grave. Los pacientes que realizaron terapia miofuncional registraron reducciones en el volumen y el grosor de la lengua. En los casos graves, los mayores cambios se observaron cuando los ejercicios se combinaron con CPAP.

Estos resultados apuntan a que el entrenamiento podría modificar no solo la función muscular, sino también el entorno anatómico que favorece la obstrucción. La evidencia, sin embargo, aún requiere una interpretación prudente.

La apnea obstructiva es el trastorno respiratorio del sueño más común, recuerda EFE. Se manifiesta con ronquidos, pausas respiratorias, somnolencia diurna excesiva y puede condicionar el desarrollo de numerosas patologías como la hipertensión, diabetes o aumento del riesgo cardiovascular. Además, factores como la obesidad, anomalías anatómicas (como hipertrofia amigdalar o retrognatia) y el envejecimiento aumentan el riesgo de padecerla.

La respuesta depende de cada paciente

Dos personas con un número similar de apneas pueden presentar causas diferentes. En algunos casos predomina la anatomía; en otros, la respuesta de la musculatura; y en muchos intervienen ambos factores.

Pruebas como la endoscopia del sueño inducido permiten localizar el punto y el tipo de colapso. Esta información puede ayudar a determinar qué pacientes tienen más probabilidades de beneficiarse de la terapia miofuncional y cuándo debe combinarse con tratamientos como la CPAP.

Hacia el tratamiento ideal

Los estudios disponibles deben ampliarse con más participantes y seguimientos prolongados. También es necesario establecer qué ejercicios son más eficaces, con qué intensidad deben realizarse y cuánto duran sus posibles beneficios.

La Sociedad Española de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello considera que la terapia miofuncional no es una solución universal ni una sustitución automática de la CPAP. Su principal interés reside en contribuir a tratar la apnea según los mecanismos concretos de cada paciente.

¿Con qué frecuencia deben realizarse los ejercicios?

En terapia miofuncional, los ejercicios de lengua suelen requerir práctica diaria, varias veces al día, durante semanas o meses para que los cambios se vuelvan automáticos y apreciables.

La mayoría de protocolos clínicos y guías prácticas coinciden en:

Frecuencia:

2–3 veces al día como estándar para ejercicios de lengua y postura oral.

como estándar para ejercicios de lengua y postura oral. En algunos programas intensivos (p. ej., movilidad lingual tras frenectomía o hipomovilidad) se ha usado diario durante 2–4 semanas con buena respuesta.

Duración por sesión:

Bloques cortos de 5–10 minutos por sesión, a veces hasta 10–15 minutos si el programa es más completo.

por sesión, a veces hasta si el programa es más completo. Se recomienda repartirlos en 2–3 momentos del día (por ejemplo, tras cepillado, después de comidas, antes de dormir).

Estructura típica de un programa casero:

Semanas 1–2: 10 repeticiones × 2 series, 2 veces al día , enfocadas en colocación correcta de la lengua (“el punto” en el paladar).

10 repeticiones × 2 series, , enfocadas en colocación correcta de la lengua (“el punto” en el paladar). Semanas 3–6: 10 repeticiones × 3 series, 2–3 veces al día , añadiendo mantenimientos en el paladar (hasta ~10 segundos).

10 repeticiones × 3 series, , añadiendo mantenimientos en el paladar (hasta ~10 segundos). Semanas 7–12: secuencia integrada de 8–10 minutos, a veces con herramientas de resistencia, y reevaluación de síntomas (ronquidos, fatiga, deglución).

¿En cuánto tiempo se notan resultados apreciables?

Los plazos dependen del objetivo (deglución, respiración, ronquidos/apnea, habla, estética oral), pero hay patrones claros en la literatura:

Mejoras funcionales tempranas:

En 2–4 semanas de práctica constante, muchas personas ya notan mayor control y facilidad para mantener la lengua en el paladar.

Cambios en ronquidos / síntomas de vía aérea:

Los ensayos clínicos que muestran beneficio en ronquidos y apnea leve–moderada usan programas de 8–12 semanas de práctica diaria/near-daily.

Correlación de deglución atípica:

La corrección del patrón de deglución y la postura de reposo suele requerir 4–9 meses de terapia constante (sesiones clínicas + práctica diaria) para que el nuevo patrón se automatice.

de terapia constante (sesiones clínicas + práctica diaria) para que el nuevo patrón se automatice. En niños, se reportan mejoras significativas en 3–12 meses; en adultos, por la mayor consolidación del hábito, a veces 1–2 años para cambios muy estables.

Programas completos de terapia miofuncional:

Muchos terapeutas plantean cursos de 6–12 meses, con sesiones semanales o quincenales y práctica diaria en casa de 5–15 minutos.

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