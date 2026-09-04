Estilo de vida moderno impacta significativamente en la salud celular y el envejecimiento

Factores del estilo de vida moderno, como la dieta y la exposición a toxinas, contribuyen a un envejecimiento biológico prematuro, señala el doctor Will Cole, experto en medicina funcional. Asegura que muchas personas en sus 20, 30 y 40 años presentan señales celulares de envejecimiento que no son normales.

“Nuestra genética no ha cambiado en miles de años, pero nuestro mundo ha cambiado drásticamente en un período de tiempo tan limitado”, dijo Cole, residente de Pensilvania y coautor del libro “Sana tus células”, a Fox News Digital. “Se trata de los alimentos que comemos o dejamos de comer, de las toxinas ambientales que antes no existían, del estrés y los traumas”, explica.

Se trata de lo que se denomina un “problema de envejecimiento acelerado”, sostiene Cole.

Factores que alteran la salud celular

Dieta inadecuada. El consumo de alimentos no beneficiosos para el organismo es declarado como el factor más influyente en la disfunción celular. Cole destaca la importancia de un horario regular de alimentación y el impacto negativo de los alimentos inflamatorios.

Exposición a toxinas ambientales. El Dr. Cole menciona el riesgo que representan los pesticidas, herbicidas y otros contaminantes en la salud celular. Resalta que el estrés crónico y las infecciones también afectan la salud de las células.

Estrés y conexiones sociales. El estrés persistente, los traumas no resueltos y la falta de conexiones sociales pueden elevar el “ruido celular”, afectando negativamente el bienestar general. “La célula se confunde, no sabe cómo funcionar correctamente ni cómo repararse a sí misma”, dice Cole. Indica que la fe y el sentido de comunidad pueden tener efectos positivos en la salud.

Estrategias para mejorar la salud celular

El especialista propone un enfoque holístico que incluya cambios en la dieta, reducción del estrés y una mayor conexión con la naturaleza y la espiritualidad. Esto puede ayudar a mitigar la disfunción celular y sus efectos en el envejecimiento.

A través de estas recomendaciones, se destaca la necesidad de prestar atención a los hábitos de vida y su impacto en la salud celular, enfatizando que el cambio es esencial para combatir el envejecimiento acelerado y mejorar la calidad de vida.

Alimentos que afectan la salud celular

Ejemplos comunes de alimentos “inflamatorios” incluyen azúcar añadido, bebidas azucaradas, harinas refinadas, frituras, grasas trans, comida ultraprocesada y algunas carnes procesadas. Estos suelen asociarse con aumento de marcadores inflamatorios, más estrés oxidativo y daño celular a largo plazo.

Ejemplos específicos

Azúcar y dulces, como refrescos, golosinas, bollería y postres industriales.

Carbohidratos refinados, como pan blanco, pasta blanca y arroz blanco.

Grasas trans y aceites refinados usados en comida rápida, snacks y productos de repostería industrial.

Carnes procesadas, como tocino, salchichas, jamón y otros embutidos.

Ultraprocesados, como pizza industrial, fideos instantáneos, galletas y snacks salados.

Efecto en la salud celular

A nivel celular, el exceso de azúcar puede favorecer la glicación, un proceso que forma compuestos inflamatorios y dañinos para proteínas y grasas.

Las grasas trans y algunos aceites refinados pueden oxidarse con facilidad y generar radicales libres, lo que lesiona las células y favorece la inflamación.

Los ultraprocesados también se han vinculado con envejecimiento celular acelerado y con un peor estado metabólico general.

Qué implica en la práctica

En términos simples, comerlos ocasionalmente no suele ser el problema; el riesgo aparece con el consumo frecuente y en grandes cantidades.

La combinación de más inflamación, estrés oxidativo y resistencia a la insulina puede aumentar el riesgo de problemas como obesidad, diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular.

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