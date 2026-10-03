Elon Musk termina relación con madre de 4 hijos y ella dice que fue sin ningún aviso

La vida personal de Elon Musk vuelve a estar bajo los reflectores después de que Shivon Zilis, madre de cuatro de sus hijos, confirmara públicamente que su relación con el multimillonario terminó de manera inesperada.

Zilis, ejecutiva relacionada con algunas de las empresas de Musk, publicó un extenso mensaje en X, la plataforma propiedad del empresario, en el que aseguró que la separación ocurrió sin previo aviso. La declaración llegó después de que Musk dejara de seguirla en la red social.

“Es difícil pasar del amor a que te dejen en una semana sin previo aviso, pero así son las cosas a veces”, escribió Zilis.

It’s hard to go from in love to let go in a week with no warning, but that’s just how it is sometimes ?????



I feel happy that I got to show Elon how it feels to be deeply understood, nurtured, and peacefully loved with stability and gentleness. Given the tumultuous nature of his? https://t.co/HAOfjxrIig pic.twitter.com/lgL0GVzD2R — Shivon Zilis (@shivon) October 2, 2026

La publicación llamó todavía más la atención porque la empresaria acompañó sus palabras con una captura de pantalla de una conversación privada que, según ella, había mantenido recientemente con Musk. En uno de los mensajes, el empresario le explicó que habría querido invitarla a una cena con el presidente chino Xi Jinping, pero que no sabía que la persona que lo acompañaba llevaría a su pareja.

“Si lo hubiera sabido, te habría invitado”, escribió Musk, según la captura difundida por Zilis.

Una ruptura después de cuatro hijos

Zilis y Musk tienen cuatro hijos: los gemelos Strider y Azure, nacidos en 2021, además de Arcadia y Seldon, nacidos posteriormente. Medios como People, Business Insider y The Verge reportaron este viernes que la relación, que había durado más de cinco años, terminó de forma repentina.

En su mensaje, Zilis evitó lanzar acusaciones directas contra Musk y, por el contrario, destacó el vínculo que tuvieron.

“Me alegra haber podido mostrarle a Elon lo que se siente al ser profundamente comprendido, cuidado y amado con paz, estabilidad y ternura”, escribió.

También dijo que esperaba que ambos pudieran mantener una relación cordial por el bienestar de sus hijos.

La revelación ocurre mientras otra historia relacionada con Musk vuelve a generar atención. En el documental Musk, dirigido por Alex Gibney, su primera esposa, Justine Musk, hizo declaraciones sobre la manera en que, según ella, el empresario se refería a las madres de sus hijos.

Las declaraciones de Justine Musk

De acuerdo con información publicada previamente por E! News, People y otros medios que tuvieron acceso al contenido del documental, Justine afirmó que Musk se refería a las madres de sus hijos como “breeders” y que las consideraba “intercambiables”. Se trata de una acusación atribuida a Justine, no de un hecho establecido independientemente.

Musk no participó en el documental y ha cuestionado públicamente el proyecto. En septiembre calificó la película como un “hit piece”, mientras que el equipo del documental ha defendido su trabajo.

Así, las declaraciones de Zilis y Justine corresponden a momentos y relaciones diferentes, pero ambas han colocado nuevamente la vida familiar de Elon Musk en el centro de la conversación pública.

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