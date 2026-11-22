Millones de familias jubiladas en Estados Unidos organizan sus gastos mensuales alrededor de los depósitos que reciben del gobierno a través de su Seguro Social. Para algunos, ese dinero representa el ingreso principal para pagar la renta, comprar alimentos y cubrir otras necesidades. En noviembre, el calendario de distribución tuvo algunos ajustes que modificaron las fechas habituales de cobro.

La Administración del Seguro Social (SSA) tiene programado un último depósito correspondiente al ciclo regular de noviembre para el miércoles 25. Este pago está dirigido a un grupo específico de jubilados, personas con discapacidad y beneficiarios por supervivencia, de acuerdo con su fecha de nacimiento.

¿Quiénes recibirán el Seguro Social el 25 de noviembre?

Los beneficiarios cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 21 y el 31 de cualquier mes recibirán su pago el miércoles 25 de noviembre de 2026.

La SSA distribuye estos beneficios en tres miércoles diferentes cada mes. La fecha asignada depende del día de nacimiento del trabajador cuyo historial laboral permite recibir la prestación.

El calendario de noviembre quedó organizado de la siguiente manera:

10 de noviembre: personas nacidas entre el 1 y el 10. El depósito se adelantó porque el segundo miércoles coincidió con el Día de los Veteranos.

18 de noviembre: beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20.

25 de noviembre: personas nacidas entre el 21 y el 31.

Hay una particularidad importante para quienes reciben beneficios familiares. Si el pago corresponde al historial laboral de otra persona, como sucede con determinados beneficiarios por supervivencia, la SSA utiliza la fecha de nacimiento del trabajador que generó el derecho al beneficio.

¿Quiénes ya recibieron su dinero durante noviembre?

No todos los beneficiarios siguen el calendario de los miércoles. Algunos grupos reciben sus depósitos en fechas diferentes, independientemente de su cumpleaños.

El primer pago del mes correspondió a quienes reciben el Seguro Social desde antes de mayo de 1997. También cobraron el 3 de noviembre las personas que reciben simultáneamente el Seguro Social y el programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

Por su parte, los beneficiarios del SSI recibieron su dinero el viernes 30 de octubre. El adelanto ocurrió porque el primer día de noviembre cayó en domingo.

Este programa está dirigido a personas mayores de 65 años, personas ciegas o con discapacidad que tienen ingresos y recursos limitados. A diferencia del Seguro Social tradicional, no exige un historial laboral para acceder a sus beneficios.

¿Cuánto dinero reciben los beneficiarios del Seguro Social?

Las cantidades mensuales cambian según el tipo de prestación y el historial de cada persona. De acuerdo con las cifras proporcionadas para noviembre de 2026, los promedios son:

Jubilación: $2,037.84 dólares mensuales .

. Discapacidad: $1,500.84 dólares mensuales.

Supervivencia: $1,636.75 dólares mensuales.

El aumento del Seguro Social llegará en 2027

Los pagos también tendrán un incremento por el ajuste anual por costo de vida (COLA). La SSA anunció que las prestaciones aumentarán un 3.6% durante 2027. El incremento comenzará a reflejarse en los beneficios de enero.

En el caso del SSI, el primer pago con el aumento se distribuirá anticipadamente el 31 de diciembre de 2026, debido al feriado del Año Nuevo.

Los depósitos pueden llegar directamente a una cuenta bancaria mediante depósito directo o cargarse en la tarjeta de débito Direct Express, utilizada para recibir pagos federales. El calendario de noviembre cerrará así con la distribución del día 25 para los beneficiarios nacidos durante los últimos once días de cada mes.

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