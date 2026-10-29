Pago del Seguro Social: quiénes recibirán casi $1,000 este viernes

Para los millones de beneficiarios del Seguro Social, tener claras las fechas de pago es esencial para la planificación de sus gastos. No obstante, hay ocasiones en las que esos depósitos no se realizan en el día usual de cada mes, y eso puede descontrolar el presupuesto de cualquier hogar. Y si bien recibir casi $1,000 dólares este viernes es una excelente noticia, cabe señalar algunas advertencias a considerar para que no crean que se trata de un pago extra.

El viernes 30 de octubre de 2026, los beneficiarios del programa del Seguro de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán el pago correspondiente a noviembre, con montos de hasta $994 dólares para quienes solicitan la prestación de manera individual.

El depósito llegará antes de lo habitual porque el 1 de noviembre cae en domingo.

¿Quiénes recibirán el pago del SSI este viernes?

El SSI está dirigido a personas con ingresos limitados que tienen 65 años o más, son ciegas o presentan una discapacidad que cumple con los requisitos del programa. La Administración del Seguro Social (SSA) administra estos beneficios para ayudar a cubrir necesidades básicas.

Aunque los pagos suelen enviarse el primer día de cada mes, cuando esa fecha coincide con un fin de semana o un feriado federal, el depósito se adelanta al último día hábil anterior. Por esta razón, el dinero correspondiente a noviembre llegará el viernes 30 de octubre.

Este adelanto no significa que recibirás un pago extra, se trata del depósito habitual de noviembre, que se entrega antes por cómo cae el calendario. Después de recibirlo, los beneficiarios tendrán que organizar sus gastos hasta la siguiente fecha programada.

¿Cuánto dinero pueden recibir los beneficiarios?

La cantidad depende de las circunstancias de cada persona y de si la solicitud corresponde a un individuo o a una pareja. Los montos máximos mensuales de referencia para el programa son los siguientes:

Solicitud individual: hasta $994 dólares.

Parejas que presentan una solicitud conjunta: hasta $1,491 dólares.

Personas que brindan cuidados esenciales a beneficiarios del SSI: hasta $498 dólares.

Estas cantidades representan límites máximos, no pagos garantizados para todos los participantes. El monto que recibe cada beneficiario puede ser menor, según los factores que la SSA considera para determinar la prestación.

Para calificar, también es necesario cumplir con los requisitos de ciudadanía o estatus migratorio elegible. Los solicitantes deben residir en uno de los 50 estados, el Distrito de Columbia o las Islas Marianas del Norte, y no pueden permanecer fuera de Estados Unidos durante un mes calendario completo o 30 días consecutivos.

¿Cuándo se realizarán los demás pagos del Seguro Social en noviembre?

Los depósitos de jubilación, discapacidad y sobrevivientes siguen un calendario distinto al del SSI. Para noviembre de 2026, los pagos regulares del Seguro Social están programados de la siguiente manera:

Martes 3 de noviembre : beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben tanto el Seguro Social como el SSI.

: beneficiarios que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997 y determinados beneficiarios que reciben tanto el Seguro Social como el SSI. Miércoles 11 de noviembre : personas nacidas entre los días 1 y 10 de cualquier mes.

: personas nacidas entre los días 1 y 10 de cualquier mes. Miércoles 18 de noviembre : personas nacidas entre los días 11 y 20.

: personas nacidas entre los días 11 y 20. Miércoles 25 de noviembre: personas nacidas entre los días 21 y 31.

La fecha que corresponde a quienes reciben beneficios según el historial laboral de otra persona depende, por lo general, del cumpleaños del trabajador en cuyo registro se basa la prestación.

Puedes consultar el calendario completo en el sitio oficial de la Administración del Seguro Social. También puedes revisar tu cuenta de my Social Security para consultar información relacionada con tus prestaciones. Tener presente que el depósito del 30 de octubre corresponde a noviembre te ayudará a distribuir mejor el dinero y evitar dificultades antes del siguiente pago.

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