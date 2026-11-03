Jueza permite que demanda contra McDonald’s por la carne de su McRib continúe

El McRib es uno de esos productos de McDonald’s que despiertan expectativa entre sus consumidores cada vez que regresa a los restaurantes de Estados Unidos. Su particular presentación, acompañada de salsa barbacoa, cebolla y pepinillos, lo ha convertido en uno de los sándwiches más reconocidos de la cadena. Sin embargo, detrás de su apariencia hay una controversia sobre los ingredientes que utiliza la compañía y lo que realmente esperan encontrar sus clientes.

Una jueza federal de Chicago permitió que continúe parte de una demanda colectiva contra McDonald’s, en la que cuatro consumidores acusan a la empresa de confundir al público sobre la carne utilizada para preparar el McRib.

La jueza de distrito estadounidense April Perry rechazó la solicitud de la compañía para desestimar por completo el caso. Su decisión permite que sigan adelante las reclamaciones por presunto engaño al consumidor, fraude y enriquecimiento injusto, aunque otras cinco acusaciones fueron desestimadas sin perjuicio.

La demanda fue presentada en diciembre y sostiene que McDonald’s diseñó el sándwich para que tuviera la apariencia de un costillar de cerdo, a pesar de que supuestamente no contiene carne de costilla real. Los consumidores argumentan que el nombre, la presentación y la publicidad del producto pueden hacer creer a los compradores que están adquiriendo un corte de cerdo más caro.

Entre las pruebas presentadas ante el tribunal destacan dos encuestas sobre las expectativas de los consumidores. Una encontró que el 72% de los participantes esperaba que el McRib contuviera carne de costilla, mientras que otra reveló que el 67% consideraba que ese ingrediente era importante o muy importante al decidir comprarlo.

Perry consideró que todavía es demasiado pronto para concluir que los clientes no podían esperar razonablemente que el sándwich incluyera carne de costilla. También rechazó el argumento de McDonald’s de que el nombre registrado McRib protege a la compañía frente a posibles reclamaciones por publicidad engañosa.

La jueza señaló que otros productos de la cadena, como el McChicken y el Egg McMuffin, utilizan nombres que describen sus ingredientes. Por ello, el registro comercial del nombre no es suficiente para descartar las acusaciones de los consumidores.

¿De qué está hecha la carne del McRib de McDonald’s?

Uno de los puntos centrales de la controversia es la composición del sándwich. La demanda asegura que el producto contiene ingredientes de cerdo de menor calidad, entre ellos paleta, corazón, callos y estómago, en lugar de carne de costilla. McDonald’s ha rechazado las acusaciones y sostiene que su producto está elaborado con 100% carne de cerdo procedente de granjeros y proveedores estadounidenses. La compañía también declaró anteriormente a FOX Business que no utiliza corazón, callos ni estómago escaldado en la preparación del McRib.

Además, la empresa argumentó que su lista de ingredientes está disponible públicamente y señala al cerdo como el componente principal del sándwich.

Es importante aclarar que la decisión de Perry no significa que McDonald’s haya sido declarado culpable de engañar a sus clientes. El fallo únicamente permite que determinadas reclamaciones continúen su proceso y que las partes presenten sus argumentos y pruebas.

McRib, el sándwich de temporada de McDonald’s

El McRib llegó al menú de McDonald’s en 1981 y desde entonces ha conseguido una clientela fiel en Estados Unidos. Su disponibilidad suele ser limitada y depende de apariciones periódicas en los restaurantes, una estrategia que genera expectativa entre quienes esperan volver a comprarlo.

El producto consiste en una hamburguesa de cerdo sin hueso, cubierta con salsa barbacoa y acompañada de cebolla y pepinillos. Su forma característica imita la apariencia de un costillar, uno de los elementos que ahora está bajo cuestionamiento en el proceso judicial.

McDonald’s cuenta con cerca de 14,000 restaurantes en Estados Unidos y más de 45,000 establecimientos en todo el mundo.

Mientras avanza la demanda, todavía queda pendiente determinar si las acusaciones de los consumidores pueden demostrarse ante los tribunales. Por ahora, quienes compran el McRib pueden consultar la información de ingredientes publicada por la compañía, mientras el proceso judicial continúa sin una resolución definitiva.

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