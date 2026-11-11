Cómo calcular la cifra mágica que necesitas para una jubilación cómoda

Dejar de trabajar sin perder estabilidad económica es una de las metas financieras más importantes para quienes viven en Estados Unidos. Sin embargo, determinar cuánto dinero se necesita para conseguirlo no es tan sencillo como fijar una cantidad de ahorro y esperar a alcanzarla. El costo de vida, la vivienda y los gastos médicos pueden cambiar por completo los planes de retiro.

Una de las fórmulas que utilizan los asesores financieros para establecer una meta es la regla del 25. Este método permite calcular cuánto dinero necesitas acumular a partir de los gastos que esperas tener cada año durante la jubilación, sin depender de la conocida referencia de $1 millón de dólares.

La regla del 25 permite calcular cuánto ahorrar

La fórmula consiste en multiplicar por 25 tus gastos anuales estimados durante el retiro. El resultado representa el patrimonio que necesitarías para realizar retiros iniciales equivalentes al 4% de tus ahorros.

Por ejemplo, si calculas que necesitarás $2,500 dólares mensuales para vivir, tus gastos anuales serán de $30,000 dólares. Al multiplicar esa cantidad por 25, obtendrás una meta de $750,000 dólares.

La cifra cambia según el estilo de vida y el lugar de residencia. Una persona que planea gastar $2,000 dólares al mes necesitaría aproximadamente $600,000 dólares; mientras que alguien que calcula desembolsar $6,000 dólares mensuales en una ciudad costosa como Nueva York tendría que acumular cerca de $1.8 millones de dólares.

Ben Storey, director de estrategia de jubilación de Merrill Lynch, de Bank of America, explicó que la cantidad necesaria depende de las circunstancias individuales.

“La gente se obsesiona con las cifras redondas, pero la cantidad adecuada es algo personal”, señaló. “Depende de tus necesidades de ingresos, tu lugar de residencia y la duración prevista de tu jubilación”.

Otras fórmulas para calcular el ahorro de retiro

La regla del 25 está relacionada con otros métodos utilizados para planificar la jubilación:

Regla del 4% : propone retirar inicialmente el 4% de los ahorros durante el primer año y ajustar los retiros posteriores según la inflación. Su objetivo es financiar aproximadamente 30 años de jubilación.

: y ajustar los retiros posteriores según la inflación. Su objetivo es financiar aproximadamente 30 años de jubilación. Múltiplos salariales: recomienda acumular entre ocho y diez veces el último salario anual. Quien gane $120,000 dólares tendría que reunir entre $960,000 dólares y $1.2 millones de dólares.

Por qué podrías necesitar más dinero para jubilarte

Al calcular el patrimonio necesario, también deben considerarse los gastos que pueden aumentar durante el retiro. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la esperanza de vida promedio en Estados Unidos es de 78.4 años.

La atención médica representa otro gasto importante. El Instituto de Investigación de Beneficios para Empleados (EBRI) estima que una pareja jubilada podría necesitar hasta $428,000 dólares para cubrir gran parte de sus gastos médicos, dependiendo de su cobertura de Medicare.

A esto se suman la inflación y las posibles caídas del mercado financiero, que pueden reducir el valor de los ahorros o afectar una cartera de inversiones durante los primeros años del retiro. Por ello, la cantidad calculada mediante la regla del 25 es una referencia de planificación, no una garantía de estabilidad económica durante toda la jubilación.

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