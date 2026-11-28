Llegar a la jubilación debería representar una etapa de mayor tranquilidad después de décadas de trabajo. Sin embargo, para millones de adultos mayores en Estados Unidos, administrar el dinero se ha convertido en un desafío cotidiano. Los gastos básicos siguen presionando sus ingresos y obligan a modificar hábitos que antes formaban parte de su vida normal.

El aumento de los beneficios del Seguro Social no parece suficiente para compensar esta situación. El ajuste por costo de vida (COLA) de 2027 se estableció en el 3.6%, casi un punto porcentual por encima del 2.8% registrada en 2026.

“La realidad es que las personas mayores nos dicen constantemente que ven cómo sus beneficios se quedan cada vez más rezagados con respecto a la inflación año tras año”, Shannon Benton, directora ejecutiva de la Liga de Ciudadanos Mayores (TSCL), señaló en un artículo de 401kSpecialistMag. “Cuatro de cada cinco personas mayores ya tienen dificultades para pagar necesidades básicas como el alquiler y la comida, o viven al día con cada cheque de sus beneficios”.

Por eso, además de considerar retrasar el momento de solicitar su jubilación, muchos adultos mayores están recortando tres gastos importantes.

1. Comer fuera de casa

Los restaurantes son uno de los primeros lugares donde los jubilados están reduciendo sus gastos.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los hogares estadounidenses gastaron un promedio de $4,142 dólares anuales en alimentos fuera de casa en 2025, frente a los $3,945 dólares registrados en 2024. Esto representa un aumento del 5%.

Para quienes dependen principalmente de un cheque mensual del Seguro Social, visitar restaurantes con frecuencia puede representar un gasto difícil de mantener. Preparar alimentos en casa permite controlar mejor las compras, aprovechar ingredientes económicos y evitar los costos adicionales de cada salida.

“Los precios se están disparando”, declaró Lori B., una jubilada de Long Island, Nueva York, GOBankingRates. “Ya no comemos tanto fuera de casa. Compro más en tiendas y busco ofertas”.

2. Entrega de alimentos a domicilio

Otro servicio que está perdiendo espacio en el presupuesto de algunos adultos mayores es la entrega de comestibles. Durante la pandemia, esta alternativa permitió que muchas personas evitaran salir de sus hogares; sin embargo, la comodidad puede tener un costo adicional.

Lori B. explicó que anteriormente utilizaba con frecuencia Peapod, pero ahora prefiere recorrer los supermercados.

“Me acostumbré tanto a usar Peapod”, comentó. “Ahora, cuando recorro los pasillos, veo otras opciones más económicas que quizás no habría visto en la aplicación”.

La jubilada también utiliza Fetch, una aplicación que permite acumular recompensas por compras y canjear puntos por beneficios como entradas de cine. De esta manera, busca aprovechar mejor el dinero destinado a sus gastos cotidianos.

3. Servicios y tratamientos médicos

El recorte más preocupante está relacionado con la salud. Una encuesta de jubilación de 2025 de la Liga de Ciudadanos Mayores encontró que el 57.6% de los adultos mayores había dejado de recibir al menos un servicio médico durante el último año debido al incremento de los costos.

Entre los gastos que más se posponen están los relacionados con la salud dental, la visión y la audición. Los resultados indican que:

Más del 42% dejó de recibir atención dental .

. El 28.8% omitió un examen de la vista o la compra de anteojos recetados.

o la compra de anteojos recetados. El 19.6% pospuso un examen de audición o la adquisición de audífonos.

El problema es que algunos de estos servicios y productos no están cubiertos por Medicare tradicional, por lo que los pacientes deben asumir parte o la totalidad del costo.

La situación refleja la presión financiera que enfrentan los jubilados estadounidenses: mientras los beneficios del Seguro Social reciben ajustes anuales, los gastos cotidianos y médicos continúan absorbiendo una parte importante de sus ingresos. Para muchos hogares, reducir sus gastos no esenciales o incluso aquellos que creen que no lo son aunque lo sean se ha convertido en parte de la administración de su presupuesto.

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