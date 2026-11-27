Las prioridades de los hogares estadounidenses están cambiando cuando llega una de las temporadas de descuentos más importantes del año. Entre los regalos navideños, las compras para el hogar y los gastos cotidianos, los consumidores están encontrando nuevas formas de distribuir su presupuesto, mientras las tiendas extienden sus promociones para atraer compradores.

Para el Black Friday 2026, los clientes ya no buscan únicamente televisores, juguetes o productos electrónicos; también aprovechan las rebajas para comprar shampoo, ropa básica, artículos de limpieza y comida para mascotas, en medio de las preocupaciones por el costo de vida.

“Normalmente, para las compras navideñas, se gastaba en artículos de lujo, joyería o así, pero cada vez más vemos a los compradores aprovechar las ofertas para conseguir los esenciales”, señaló Vivek Pandya, director de investigaciones digitales de Adobe Digital Insights.

Las ventas del Black Friday superan las expectativas

A pesar de la preocupación por la inflación y los precios elevados, las compras por internet mantienen un ritmo importante en Estados Unidos. Según Adobe Digital Insights, entre el 1 y el 22 de noviembre los consumidores estadounidenses gastaron $82,500 millones de dólares en tiendas online, un incremento del 9.1% frente al mismo periodo de 2025.

La empresa proyecta que las ventas digitales durante las jornadas de Black Friday, Cyber Monday y el resto de la temporada navideña alcancen los $275,100 millones de dólares.

Por su parte, la Federación Nacional de Minoristas (NRF) anticipa un crecimiento del 4.1% en las ventas de noviembre y diciembre, impulsado parcialmente por el aumento de los precios. Su estimación contempla un gasto total de $1.01 billones de dólares.

Los descuentos también llegan a productos cotidianos

Otra característica de esta temporada es que las tiendas comenzaron a ofrecer promociones desde principios de noviembre, dejando atrás el modelo en el que las mejores oportunidades se concentraban en un solo día.

Los descuentos en establecimientos minoristas, incluidos supermercados, fueron 8% superiores a los registrados el año pasado, según datos de Salesforce. Al mismo tiempo, los precios se ubicaron alrededor de 1% por debajo de los niveles de 2025.

“En otros años, muchas de las ganancias obtenidas mediante descuentos eran porque de inicio había precios más altos, pero no hemos visto lo mismo en esta ocasión”, explicó Caila Schwartz, responsable de análisis del consumidor en Salesforce.

La especialista también destacó que los compradores están adquiriendo tanto regalos como productos que necesitan inmediatamente. Entre las categorías con rebajas importantes se encuentran artículos para el hogar, productos de salud y belleza y prendas de vestir.

Aunque las promociones comenzaron anticipadamente, las tiendas físicas mantienen protagonismo durante Black Friday. Los datos de Sensormatic Solutions, empresa que monitorea el tráfico en establecimientos comerciales, muestran que esta jornada sigue siendo relevante para atraer visitantes.

La inteligencia artificial también influye en el gasto

Los consumidores están utilizando chatbots y asistentes de inteligencia artificial (IA) para comparar precios, buscar productos y encontrar promociones. Sin embargo, estas herramientas también podrían estar impulsando compras de mayor valor.

Adobe reportó que el tráfico hacia páginas de comercio electrónico procedente de chatbots de IA se duplicó en noviembre frente al mismo mes de 2025.

Además, John Furner, director ejecutivo de Walmart, informó a inversionistas que los clientes que utilizaron Sparky, el asistente de inteligencia artificial de la compañía, gastaron 40% más por pedido que quienes no recurrieron a la herramienta.

En Amazon también se observa una tendencia similar. Su director ejecutivo, Andy Jassy, declaró en octubre que los consumidores estadounidenses que utilizaron Alexa para realizar consultas relacionadas con compras gastaron 50% más.

El comportamiento de compra también está condicionado por factores como los aranceles y el encarecimiento del transporte, incluido el diésel. En este escenario, el Black Friday se ha convertido en una oportunidad para adquirir desde regalos navideños hasta productos indispensables para el presupuesto familiar.

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