Las nuevas iniciativas para impulsar el ahorro infantil en Estados Unidos están incorporando a algunos de los nombres más importantes del sector tecnológico. El programa de inversión conocido como Cuentas Trump comienza a sumar compromisos de grandes empresarios, en una propuesta que busca dar a los menores una oportunidad de participar en el crecimiento de las compañías estadounidenses.

SpaceX anunció este miércoles que entregará una acción de nueva emisión de su capital a cada Cuenta Trump que se encuentre activa. Su director ejecutivo, Elon Musk, también confirmó que igualará personalmente la aportación de la compañía, por lo que cada niño beneficiado recibirá dos acciones de la empresa aeroespacial.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

“Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la compañía y otra mía personalmente”, escribió Musk en una publicación en X el miércoles por la noche.

La compañía, cuyas acciones cotizaban ligeramente por encima de los $127 dólares durante esa jornada, explicó que la iniciativa busca extender la propiedad de sus proyectos a las nuevas generaciones.

“SpaceX está construyendo la infraestructura del futuro y trabajando para que la vida sea multiplanetaria”, señaló la empresa en un comunicado. También indicó que busca que los jóvenes estadounidenses tengan una participación en el desarrollo de estos sistemas.

La presidenta y directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, anunció por separado una contribución personal de más de 2 millones de acciones de la compañía.

El compromiso de Musk también amplía una promesa que había realizado en octubre, cuando adelantó que entregaría acciones de SpaceX a los menores de Estados Unidos durante 2027. En aquella ocasión, el empresario no detalló el mecanismo de distribución, pero el anuncio de este miércoles confirmó que la nueva aportación forma parte de ese proyecto.

El movimiento llega en un momento de crecimiento para las Cuentas Trump. Un día antes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las aportaciones de amigos y familiares a estos instrumentos de inversión habían superado los $1,000 millones de dólares.

De acuerdo con información proporcionada por la dependencia, más de 3 millones de familiares y amigos han realizado contribuciones a cuentas individuales. Al incluir las donaciones filantrópicas y los depósitos iniciales del gobierno federal, los fondos acumulados superan los $9,000 millones de dólares.

Las Cuentas Trump son instrumentos de inversión con ventajas fiscales destinados a niños estadounidenses menores de 18 años que cuenten con un número válido del Seguro Social. Los menores nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 pueden recibir una aportación inicial única de $1,000 dólares por parte del gobierno federal.

El Departamento del Tesoro informó el mes pasado que se habían creado aproximadamente 70 millones de cuentas para menores elegibles. Sin embargo, los padres o tutores deben reclamarlas para poder administrarlas y realizar aportaciones. Por ahora, no se ha precisado cuántas de esas cuentas ya están activas, un dato relevante para determinar el alcance de la donación anunciada por SpaceX.

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