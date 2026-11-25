Preparar la mesa para el Día de Acción de Gracias es una de las tradiciones familiares más importantes en Estados Unidos, pero también puede convertirse en un gasto considerable. Con tantos productos que forman parte de la celebración, desde el plato principal hasta los postres, encontrar alternativas económicas puede marcar una diferencia importante en el presupuesto de los hogares.

La presión sobre los precios explica por qué conseguir un pavo gratis o con descuento cobra especial relevancia este año. El Instituto Americano de Investigación Económica (AIER) reportó que su Índice de Costos de Acción de Gracias aumentó un 2.6% interanual en 2026 y alcanzó un máximo histórico. Desde 2019, el incremento acumulado es del 32.1%.

Según AIER, los precios del pavo y otras carnes de pollo aumentaron un 8.4% durante el último año. Además, Reuters reportó que el costo mayorista de los pavos machos congelados subió un 12%, hasta alcanzar un récord de $2 dólares por libra.

Sin embargo, las ofertas de los supermercados están ayudando a contener el gasto. La Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas (AFBF) calcula que una cena tradicional para 10 personas cuesta $58.63 dólares, un 6% más que el año anterior. Walmart, por ejemplo, ofrece un paquete de alimentos por $35 dólares para el mismo número de invitados.

“Los minoristas tienen un incentivo para promocionarlos agresivamente o absorber parte de la presión sobre los precios para reforzar el valor de la comida en su conjunto”, declaró Sally Lyons Wyatt, directora de bienes de consumo envasados de Circana, a Reuters.

Dónde encontrar pavos gratis

Ibotta : ofrece un reembolso del 100% en la compra de un pavo de cualquier marca . Los usuarios deben completar su Bono de Pavo de Acción de Gracias personalizado, comprar en un establecimiento participante y enviar el recibo mediante la aplicación.

: . Los usuarios deben completar su Bono de Pavo de Acción de Gracias personalizado, comprar en un establecimiento participante y enviar el recibo mediante la aplicación. ShopRite: los miembros de Club Price Plus pueden conseguir un pavo congelado de hasta 21 libras gratis al acumular $400 dólares en compras participantes entre el 25 de octubre y el 26 de noviembre. También pueden elegir jamón, pollo y otros alimentos.

Weis Markets : permite canjear 400 puntos Weis Rewards por un pavo congelado gratuito .

: permite . H-E-B : ofrece un pavo congelado RiverSide de Grado A, de hasta 12 libras, gratis con la compra de un jamón H-E-B participante . El límite es de un pavo por cliente.

: ofrece RiverSide de Grado A, de hasta 12 libras, . El límite es de un pavo por cliente. Hy-Vee: regala un pavo Honeysuckle White de entre 10 y 14 libras con la compra de un jamón Hormel Cure 81 entero deshuesado que cumpla los requisitos.

Dónde encontrar pavos baratos

Meijer : vende pavos congelados a 49 centavos por libra con el descuento mPerks. Uno de 16 libras cuesta aproximadamente $7.84 dólares. La promoción termina el 26 de noviembre o al agotarse las existencias.

: con el descuento mPerks. Uno de 16 libras cuesta aproximadamente $7.84 dólares. La promoción termina el 26 de noviembre o al agotarse las existencias. Safeway : ofrece pavos Signature Select a 49 centavos por libra con una cuenta For U y una compra mínima adicional de $25 dólares en productos participantes. La oferta termina el 26 de noviembre.

: ofrece con una cuenta For U y una compra mínima adicional de $25 dólares en productos participantes. La oferta termina el 26 de noviembre. Target: comercializa pavos congelados Good & Gather a 79 centavos por libra. Uno de 16 libras cuesta aproximadamente $12.64 dólares.

Walmart : ofrece pavos congelados Butterball a aproximadamente 97 centavos por libra. También tiene una canasta de 26 productos por $35 dólares para alimentar a 10 personas .

: ofrece pavos congelados Butterball a aproximadamente 97 centavos por libra. También . Aldi : aunque su promoción no se limita a vender el pavo por separado, ofrece una cena completa para 10 personas por menos de $39 dólares . Incluye un pavo de aproximadamente 7 kilogramos y varios acompañamientos tradicionales.

: aunque su promoción no se limita a vender el pavo por separado, . Incluye un pavo de aproximadamente 7 kilogramos y varios acompañamientos tradicionales. Weis Markets : quienes no tengan los 400 puntos necesarios para obtener un pavo gratis pueden canjear 200 puntos por uno a 29 centavos por libra .

: quienes no tengan los 400 puntos necesarios para obtener un pavo gratis pueden . Hy-Vee: también ofrece una cena para aproximadamente 10 personas por menos de $35 dólares, con un pavo congelado y varios acompañamientos.

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