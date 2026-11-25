Cientos de miles de inmigrantes que viven legalmente en Estados Unidos podrían quedarse sin Medicare, incluso después de haber trabajado durante años y contribuido con sus impuestos al programa federal de salud. La medida, impulsada por la ley presupuestaria firmada por Donald Trump, comenzaría a afectar a beneficiarios actuales en febrero de 2027.

De acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post, la Administración del Seguro Social ya envió cartas a personas inscritas en el programa para advertirles que podrían perder su cobertura debido a los nuevos requisitos migratorios. El diario estima que alrededor de 300,000 inmigrantes legales estarían en riesgo.

Entre los afectados hay adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes con enfermedad renal terminal. También figuran refugiados, personas a quienes se les concedió asilo, beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS) y víctimas de trata que habían cumplido los requisitos laborales para acceder a Medicare.

Trump cambia las reglas para recibir Medicare

Las restricciones forman parte de la ley H.R. 1, conocida como One Big Beautiful Bill, aprobada por el Congreso en julio de 2025. La reforma limita la elegibilidad para Medicare a ciudadanos y nacionales estadounidenses, residentes permanentes legales, determinados inmigrantes cubanos y haitianos, y personas amparadas por acuerdos específicos con Estados Unidos.

Esto significa que algunos inmigrantes con estatus legal, pero que no cuentan con la residencia permanente, dejarán de reunir los requisitos, sin importar cuánto tiempo hayan vivido o trabajado en el país.

Según estimaciones basadas en datos federales citadas por el diario, estas personas han aportado más de 6,000 millones de dólares al programa.

Sin embargo, las cifras sobre el impacto no son iguales en todas las fuentes. KFF, organización especializada en políticas de salud, señala que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) estimaron que unos 32,000 beneficiarios perderían la cobertura. La diferencia con los 300,000 reportados por el diario no está aclarada en la información disponible.

Pacientes podrían quedarse sin tratamientos

Una de las mayores preocupaciones está en las personas que necesitan atención médica constante. Los pacientes con enfermedad renal terminal, por ejemplo, pueden depender de Medicare para pagar sus tratamientos de diálisis. Sin esa cobertura, algunos podrían quedar sin acceso a un procedimiento que necesitan para mantenerse con vida.

Defensores de los inmigrantes también advierten que los estados tendrán dificultades para cubrir el vacío que dejará la retirada de fondos federales. La consecuencia podría ser un aumento de personas sin seguro médico y de pacientes que retrasen sus consultas hasta necesitar atención de emergencia.

Qué pueden hacer quienes reciban una carta

La Administración del Seguro Social confirma que quienes no cumplan los nuevos requisitos conservarán, por regla general, su cobertura hasta el 31 de enero de 2027. La cancelación entraría en vigor el 1 de febrero de 2027.

La agencia también indica que quienes consideren que fueron identificados por error pueden presentar una apelación por escrito dentro de los 60 días posteriores a recibir la decisión. Para demostrar su elegibilidad, podrían necesitar documentos de ciudadanía o de estatus migratorio, como la tarjeta de residencia permanente.

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