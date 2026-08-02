Trump recorta subsidios a Medicare y millones de ancianos temen alza en sus medicinas

La decisión de la administración del presidente Donald Trump de poner fin al programa temporal de subsidios para los planes de medicamentos de Medicare ha generado preocupación entre especialistas en salud y organizaciones de defensa de los adultos mayores, quienes advierten que millones de beneficiarios podrían enfrentar un incremento en el costo de sus primas mensuales a partir de 2027.

Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) confirmaron que el programa, implementado en 2024 durante la administración del expresidente Joe Biden, expirará al finalizar este año y no será renovado. La iniciativa había sido creada para amortiguar el impacto de los cambios introducidos por la Ley de Reducción de la Inflación y ayudar a mantener estables las primas de la cobertura de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare.

La medida llega en un momento políticamente sensible, cuando el costo de vida continúa siendo una de las principales preocupaciones de los votantes rumbo a las elecciones legislativas de noviembre.

.@POTUS: With my Most Favored Nation policy on drug prices, we're achieving record discounts on prescription drugs. We had the highest prices anywhere in the world by far. We subsidized the whole world, and I said we're not going to do that.



We now have the lowest drug prices? pic.twitter.com/YbY8ejxqYz — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 31, 2026

Expertos advierten un mayor impacto en los bolsillos

Aunque la administración Trump sostiene que la mayoría de los beneficiarios verá aumentos inferiores a 10 dólares mensuales e incluso algunos pagarán menos, expertos en políticas de salud consideran que el fin del subsidio representa un cambio que podría afectar significativamente a millones de personas mayores con ingresos fijos.

Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del Programa de Políticas de Medicare de KFF, señaló que la eliminación del apoyo federal contradice los esfuerzos que la Casa Blanca ha promovido para reducir el precio de los medicamentos. “El presidente Trump ha utilizado una retórica muy enérgica sobre los precios de los medicamentos y la negociación de acuerdos con los fabricantes para bajarlos”, explicó. Sin embargo, agregó que eliminar estos subsidios “podría traducirse en mayores costos de las primas para millones de personas con Medicare”.

Según KFF, el programa permitió reducir en promedio 16 dólares mensuales las primas de los planes independientes de la Parte D durante 2026, cuando el costo promedio rondó los 36 dólares mensuales. Sin ese apoyo, algunos beneficiarios habrían enfrentado incrementos cercanos al 50%.

25 million people, mainly seniors, count on Medicare Part D to afford their prescriptions. Donald Trump is putting their health on the line by ending the program. pic.twitter.com/FCYX4I0Myg — California Democratic Party (@CA_Dem) July 29, 2026

La Casa Blanca defiende la decisión

El administrador de CMS, el doctor Mehmet Oz, defendió el fin del programa al asegurar que se trató de una ayuda temporal y que ya no resulta necesaria debido a la estabilización del mercado. “La administración Biden entregó miles de millones de dólares de los contribuyentes directamente a las grandes compañías de seguros. Esto es inaceptable”, afirmó Oz.

De acuerdo con CMS, más del 85% de los beneficiarios inscritos en los planes afectados tendrá acceso a una opción cuyo costo será menor o aumentará menos de 10 dólares el próximo año. Las primas oficiales para 2027 serán publicadas entre septiembre y octubre, durante el periodo previo a la inscripción abierta.

No obstante, organizaciones como Protect Our Care y el Centro para la Defensa de Medicare cuestionaron la decisión al considerar que el ahorro para el gobierno será limitado frente al impacto económico que podría representar para millones de adultos mayores. El programa de subsidios tuvo un costo cercano a 9,800 millones de dólares entre 2025 y 2026, según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental.

En 2025, alrededor de 23 millones de estadounidenses estaban inscritos en planes independientes de medicamentos de la Parte D. Aunque la eliminación del subsidio no modifica el límite anual de gastos de bolsillo para medicamentos recetados —que aumentará de 2,100 dólares en 2026 a 2,400 dólares en 2027—, especialistas advierten que cualquier incremento en las primas podría representar una presión adicional para personas mayores que ya enfrentan el aumento de los precios de alimentos, vivienda y combustible.

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