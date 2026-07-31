¡Cuidado! Adultos mayores que toman 5 o más medicamentos recetados presentan más riesgo de muerte

Un estudio del Journal of the American Geriatrics Society enfatiza que los adultos mayores que toman cinco o más medicamentos prescritos al día enfrentan un mayor riesgo de mortalidad. La investigación, encabezada por el Dr. Alexander Chaitoff de la Universidad de Michigan, analizó datos de 7,828 adultos mayores recopilados entre 1999 y 2016.

Más del 40% de los participantes exhibió polifarmacia. Además, el 37.6% utilizó medicamentos de alto riesgo que podrían provocar efectos adversos, como confusión o caídas. El 11.4% tomó combinaciones de fármacos con interacciones peligrosas.

La polifarmacia es un término médico que se refiere a la toma de cinco o más medicamentos con receta al día, y sus efectos a largo plazo en las poblaciones que envejecen.

Riesgo incrementado de mortalidad

Los resultados indican que el uso de cinco o más medicamentos aumenta el riesgo de mortalidad en un 38%. Cada medicamento adicional incrementa el riesgo en un 7%, se reseñó en un comunicado.

Expertos subrayan que la polifarmacia puede resultar en efectos secundarios y sobredosis accidentales, particularmente en pacientes ancianos.

“Las personas que toman más medicamentos suelen tener más problemas de salud subyacentes, lo que también puede contribuir a su mayor riesgo de mortalidad”, declaró a Fox News Digital Katy Dubinsky, farmacéutica con sede en Nueva York y fundadora de PostGigs, que no participó en el estudio.

Los investigadores sugieren que los hallazgos pueden guiar a los médicos en el proceso de “desprescripción”, ayudando a identificar pacientes que podrían beneficiarse de la reducción de medicamentos innecesarios, teniendo en cuenta sus condiciones de salud.

Síntomas más comunes de la polifarmacia

Los síntomas más comunes de los efectos secundarios relacionados con la polifarmacia en adultos mayores incluyen mareos, dolor de cabeza, alteraciones del sueño, problemas digestivos (como náuseas, molestias abdominales y cambios en el patrón de evacuación), alteraciones sensoriales (gusto y olfato), caída, confusión mental y desbalances nutricionales.

Pastillas medicinales, medicamentos en diferentes colores. Crédito: Pic Media Aus | Shutterstock

Síntomas generales y neurológicos

Mareos y dolor de cabeza : son síntomas poco específicos, pero muy frecuentes en adultos mayores que toman múltiples medicamentos.

: son síntomas poco específicos, pero muy frecuentes en adultos mayores que toman múltiples medicamentos. Alteraciones del sueño : cambios en los patrones de dormir, como insomnio o somnolencia excesiva.

: cambios en los patrones de dormir, como insomnio o somnolencia excesiva. Confusión y deterioro cognitivo: la polifarmacia puede provocar desorientación, dificultad para concentrarse y, en casos severos, delirium.

Problemas digestivos y nutricionales

Molestias abdominales y náuseas : sensación de plenitud, dolor estomacal y ganas de vomitar son comunes.

: sensación de plenitud, dolor estomacal y ganas de vomitar son comunes. Cambios en el patrón de evacuación : puede presentarse constipación o diarrea como efecto adverso de la interacción entre fármacos.

: puede presentarse constipación o diarrea como efecto adverso de la interacción entre fármacos. Alteraciones sensoriales : cambios en el sentido del gusto y el olfato que pueden reducir el apetito y llevar a deficiencias nutricionales.

: cambios en el sentido del gusto y el olfato que pueden reducir el apetito y llevar a deficiencias nutricionales. Desbalances nutricionales: las interacciones entre medicamentos pueden afectar la absorción de vitaminas y minerales, generando complicaciones crónicas.

Riesgos físicos y funcionales

Caídas y fracturas : la polifarmacia aumenta significativamente el riesgo de caídas, especialmente por efectos como mareos, hipotensión ortostática y alteraciones del equilibrio.

: la polifarmacia aumenta significativamente el riesgo de caídas, especialmente por efectos como mareos, hipotensión ortostática y alteraciones del equilibrio. Limitaciones físicas y emocionales : problemas renales, fracturas y otros efectos adversos pueden generar dependencia y afectar la calidad de vida a largo plazo.

: problemas renales, fracturas y otros efectos adversos pueden generar dependencia y afectar la calidad de vida a largo plazo. Hospitalizaciones: los efectos adversos de la polifarmacia son una causa frecuente de ingresos hospitalarios en adultos mayores.

Síntomas adicionales frecuentes

Fatiga y debilidad muscular

Hipotensión ortostática (caída de la presión arterial al levantarse)

(caída de la presión arterial al levantarse) Alteraciones en el equilibrio y la coordinación

Reacciones alérgicas o de hipersensibilidad

Si sospechas que un adulto mayor está experimentando estos síntomas, es importante consultar con un profesional de la salud para revisar la medicación y considerar ajustes o reducciones según sea necesario.

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