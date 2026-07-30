FDA retiró del mercado medicamento para la tiroides comúnmente recetado

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) anunció el retiro de clase II para tabletas de levotiroxina sódica, fármacos esenciales en el tratamiento del hipotiroidismo y para reducir el tamaño de la glándula tiroides cuando está agrandada. Este retiro se debe a que los productos de Major Pharmaceuticals y Cardinal Health presentaron una potencia inferior a la declarada, afectando su efectividad.

El retiro involucra 12 presentaciones y lotes, distribuidos a nivel nacional. Este hecho provoca preocupación entre los pacientes que dependen de estos medicamentos. La FDA no ha especificado el número exacto de tabletas retiradas.

La FDA define los retiros como acciones necesarias para eliminar del mercado productos que suponen un riesgo para la salud. En este caso, se considera que las tabletas podrían causar efectos adversos temporales o médicamente reversibles.

Por su parte, la Major Pharmaceuticals afirmó en una comunicación institucional que “no es probable que el consumo de estos lotes cause efectos adversos para la salud”, pero reiteró la importancia de regresar el medicamento y consultar al médico si aparecen síntomas, recogió el portal Infobae.

Lotes afectados

Los lotes identificados, tanto de Major Pharmaceuticals como de Cardinal Health, incluyen:

25 mcg, lotes N02212, N02212A, N02212B, vencimiento julio 2026.

50 mcg, lotes N02200, N02200A, N02200B, vencimiento octubre 2026.

75 mcg, lotes N02172, N02172A, N02172B, N02288, N02288A, N02288B, N02296, vencimiento entre julio y diciembre 2026.

88 mcg, lote N02310, vencimiento enero 2027.

112 mcg, lote N02203, vencimiento septiembre 2026.

125 mcg, lotes N02266, N02266A, N02266B, vencimiento noviembre 2026.

150 mcg, lotes N02167, N02167A, vencimiento julio 2026.

La FDA recomienda a pacientes, médicos y farmacias revisar los números de lote y fechas de vencimiento para identificar si poseen alguno de los productos afectados.

Los pacientes que utilizan las tabletas afectadas deben consultar con sus médicos para evaluar alternativas de tratamiento.

Para qué sirve la levotiroxina sódica

Mayo Clinic y la American Thyroid Association señalan que la levotiroxina sódica debe ser prescrita y ajustada por un profesional de la salud, ya que el exceso o defecto de hormona puede provocar complicaciones de salud.

Este medicamento, que es una forma sintética de la tiroidea T4, es esencial en el tratamiento de varias afecciones que involucran a la hormona.

Hipotiroidismo . Corrige la deficiencia de hormonas tiroideas y normaliza el metabolismo.

. Corrige la deficiencia de hormonas tiroideas y normaliza el metabolismo. Prevención y tratamiento del bocio . Reduce el agrandamiento de la glándula tiroides.

. Reduce el agrandamiento de la glándula tiroides. Apoyo en cáncer de tiroides . Se utiliza para suprimir la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y evitar recurrencias.

. Se utiliza para suprimir la hormona estimulante de la tiroides (TSH) y evitar recurrencias. Alteraciones congénitas y otras enfermedades tiroideas. Su uso está indicado en diversas patologías relacionadas con la función tiroidea.

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