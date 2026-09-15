Se estrella helicóptero entre dos edificios en Los Ángeles

Un helicóptero que sobrevolaba por Chatsworth, barrio residencial ubicado en Los Ángeles, California, terminó estrellándose entre dos edificios sin que hasta el momento se conozcan los detalles que produjeron el accidente.

Se reporta que agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) respondieron al accidente cerca de las 18:58 horas, en la zona de la avenida Lurline y la calle Nordhoff.

BREAKING: KNBC helicopter crashes while covering metro bus crash in Los Angeles, California. pic.twitter.com/TgzkkVTBHx — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 16, 2026

El suceso cobra mayor relevancia al darse a conocer que, un par de horas antes cerca del lugar donde cayó la aeronave, se presentó otro incidente, cuando el conductor de una SUV chocó contra un costado de un autobús de Metro y a consecuencia del impacto al menos dos personas perdieron la vida.

De acuerdo con un informe dado a conocer por el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD), el helicóptero pertenecía al canal 4 de la cadena de televisión NBC de noticias y se encontraba en la zona cubriendo el accidente automovilístico descrito.

Algunos de los miembros del LAFD que acudieron al punto de impacto de la aeronave con el objetivo de auxiliar a los afectados indicaron que una persona falleció.

Hasta el momento, se desconoce cuántas personas iban a bordo del helicóptero, así como el número de heridos.

Trascendió que, luego de precipitarse el helicóptero se produjo un incendio generando una columna de humo, la cual se podía percibir a varias cuadras de distancia del siniestro.

Brandon Silverman, portavoz del LAFD, dio a conocer que todavía se llevan a cabo tareas de rescate en la zona y por lo tanto se requiere de tiempo para determinar los nombres de quienes iban a bordo de la aeronave siniestrada.

“El helicóptero quedó prácticamente destruido. Así que tendremos que revisar los escombros para determinar cuántas víctimas había a bordo e identificar la aeronave; ni siquiera pudimos ver la cola”, expresó.

A la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y a la Administración Federal de Aviación (FAA) les corresponderá encargarse de la investigación para deslindar responsabilidades.

A través de una publicación compartida en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, Karen Bass, alcaldesa de Los Ángeles, expresó sus condolencias por las víctimas del par de accidentes registrados en Chatsworth.

“Estoy absolutamente devastada por la pérdida de vidas esta noche en Chatsworth. Mis condolencias a las familias y seres queridos de quienes perdimos en la trágica colisión de autobuses y el accidente de helicóptero”, puntualizó.

Sigue leyendo:

• Helicóptero Black Hawk del Ejército de EE.UU. se estrella durante entrenamiento en las montañas de Colorado

• Avioneta choca contra helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania: muere un piloto y dos agentes resultan heridos

• Dos soldados mueren tras estrellarse un helicóptero Apache del Ejército de EE.UU. en Texas