Autoridades comparan el “centro de exterminio” hallado en Nayarit con el Rancho Izaguirre del CJNG

La Fiscalía General de Nayarit investiga el hallazgo de un predio en el municipio de Xalisco, que la autoridad estatal ha denominado un presunto “centro de exterminio por incineración”.

Las investigaciones en el sitio comenzaron el pasado 3 de octubre y cuentan con la participación de autoridades y colectivos de búsqueda. Durante los trabajos se han localizado fragmentos óseos, prendas de vestir, objetos personales y una fosa con cuerpos de reciente localización.

La fiscal general de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que en el predio también fue encontrada una hornilla artesanal que habría sido utilizada para colocar tambos con combustible y otros materiales con el objetivo de incinerar cuerpos.

Según la explicación de la funcionaria, los restos habrían sido sometidos a altas temperaturas hasta quedar carbonizados y posteriormente arrojados a un riachuelo cercano.

La comparación con el Rancho Izaguirre

El hallazgo en Xalisco llevó a la Fiscalía estatal a establecer una comparación con el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, donde en marzo de 2025 fueron localizados restos óseos, prendas y numerosos objetos personales.

Una de las principales similitudes entre ambos casos es la presencia de indicios que apuntan a una posible utilización del fuego para destruir restos humanos, además de ropa y objetos que podrían ayudar a identificar a personas desaparecidas.

En Nayarit, la Fiscalía estatal investiga específicamente la posible utilización del terreno para la incineración de cuerpos y procesa además una fosa con cuerpos de reciente localización. Todavía no existe una cifra oficial de víctimas ni se ha determinado la identidad de los restos.

En el caso del Rancho Izaguirre, la investigación federal ha documentado que el predio era utilizado como centro de reclutamiento y adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generción.

Aunque las similitudes entre ambos lugares han llevado a las autoridades de Nayarit a compararlos, hasta el momento no existe una confirmación de que ambos predios hayan sido operados por la misma organización criminal ni de que hayan tenido exactamente la misma función.

La investigación en Nayarit continúa y los resultados serán determinantes para establecer cuántas personas podrían estar relacionadas con los restos encontrados, su identidad y las circunstancias en las que murieron.

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