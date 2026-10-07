Descubren presunto centro de exterminio en Nayarit donde las personas eran incineradas

La Fiscalía General del Estado de Nayarit investiga un terreno ubicado en el municipio de Xalisco, donde fueron localizados restos óseos, prendas de vestir, casquillos y otros indicios, además de una fosa con cuerpos de reciente localización.

De acuerdo con la dependencia, el sitio comenzó a ser procesado desde el pasado 3 de octubre y es investigado como un posible lugar utilizado para la incineración de cuerpos.

La fiscal general, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, informó que en el predio fue localizada una estructura descrita como una “hornilla artesanal”, en la que habría sido colocado un tambo.

La hipótesis de las autoridades señala que en ese recipiente podrían haberse utilizado combustibles y otras sustancias para facilitar la incineración de cuerpos. Además, se informó que los restos óseos encontrados en la zona y en los márgenes de un riachuelo están siendo recuperados y sometidos a análisis periciales.

Colectivo de búsqueda confirma hallazgo

Durante las labores de búsqueda también participaron integrantes del colectivo Familias Unidas por Nayarit (Cofaunnay), quienes confirmaron el hallazgo de fragmentos óseos, dientes y lo que podría corresponder a parte de una mandíbula.

Las buscadoras también localizaron prendas de vestir, zapatos, mochilas, casquillos percutidos y otros objetos que fueron entregados para su procesamiento.

El colectivo señaló que algunas de las evidencias podrían ser compatibles con un sitio utilizado para la incineración o disolución de cuerpos, aunque corresponderá a las autoridades determinar mediante peritajes qué ocurrió en el lugar.

Otro de los elementos identificados fueron varias hornillas improvisadas. Una de ellas, de acuerdo con el testimonio de una representante del colectivo, presentaba un fuerte olor a diésel. Las buscadoras también señalaron que algunos fragmentos habrían terminado en pequeños cauces de agua cercanos al predio, lo que podría complicar su recuperación e identificación.

Identificación de las víctimas

Las autoridades buscan obtener perfiles genéticos que permitan establecer la identidad de las personas encontradas y determinar si existe correspondencia con personas reportadas como desaparecidas.

Hasta ahora, la Fiscalía no ha establecido públicamente una cifra definitiva de víctimas relacionadas con el sitio ni ha confirmado la identidad de los restos.

Las labores de búsqueda continúan con la participación de colectivos y binomios caninos. Los marcajes realizados por los perros han permitido ubicar nuevos puntos de interés para los trabajos forenses.

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