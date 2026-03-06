México suma 47 arrestos relacionados con “campo de exterminio” del narcotráfico

La Fiscalía General de la República (FGR) de México informó que hasta ahora han sido detenidas 47 personas presuntamente vinculadas con las actividades criminales detectadas en el Rancho Izaguirre, un predio ubicado en el municipio de Teuchitlán, señalado por colectivos de búsqueda como un posible “campo de exterminio” ligado al narcotráfico.

De acuerdo con la institución federal, las detenciones forman parte de una investigación que continúa en curso y que incluye órdenes de aprehensión adicionales que están siendo ejecutadas conforme a los procedimientos judiciales.

“Al momento se ha logrado la detención de 47 personas y existen órdenes de aprehensión vigentes que están siendo cumplimentadas”, indicó la fiscalía en un comunicado en el que detalló los avances de las indagatorias.

El predio, conocido como Rancho Izaguirre, se encuentra bajo investigación tras el hallazgo de diversos indicios relacionados con posibles actividades criminales, entre ellos fragmentos de restos óseos, prendas de vestir y elementos balísticos.

Un centro de reclutamiento y entrenamiento criminal

Según la FGR, las investigaciones realizadas hasta ahora han permitido determinar que el lugar era utilizado principalmente como un centro de adiestramiento para personas reclutadas por organizaciones criminales. Las autoridades señalaron que en el sitio se realizaban prácticas de tiro, ejercicios físicos y simulaciones tácticas.

Incluso se encontró un área acondicionada como una “casa táctica”, diseñada para entrenar maniobras de cobertura, desplazamiento y reacción en escenarios simulados.

La fiscalía también indicó que existen indicios de que personas eran reclutadas de manera forzada y despojadas de sus pertenencias al llegar al lugar, incluyendo ropa y objetos personales, para después vestir uniformes o prendas distintas como parte de su integración al grupo criminal.

Durante el procesamiento del predio, peritos han localizado distintos indicios que ahora están siendo analizados en laboratorios especializados del Centro Federal Pericial Forense, así como en instalaciones regionales ubicadas en Jalisco. Hasta ahora, las autoridades reportan un avance de más del 64% en el procesamiento integral del lugar.

Policías montan guardia a la entrada del Rancho Izaguirre donde se descubrieron restos óseos en Teuchitlán, Jalisco, México, el 13 de marzo de 2025. Crédito: Alejandra Leyva/ Archivo | AP

Hallazgos y cuestionamientos de colectivos

Entre los indicios encontrados en el sitio se identificaron fragmentos y multifragmentos de restos óseos, aunque hasta ahora solo se ha logrado obtener un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino.

Las pruebas han sido comparadas con bases de datos de familiares de personas desaparecidas, pero por el momento no se ha logrado una identificación concluyente. La fiscalía indicó que los análisis continúan conforme se integran nuevos perfiles genéticos.

El caso del Rancho Izaguirre salió a la luz en marzo de 2025, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunció el hallazgo de aproximadamente 1,800 indicios, entre zapatos, ropa y objetos personales, dentro del predio.

Tras ese descubrimiento, el gobierno mexicano reconoció que el sitio había sido utilizado como un centro de reclutamiento y entrenamiento por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

Sin embargo, un año después del hallazgo inicial, integrantes del colectivo aseguraron que continúan encontrando restos humanos y prendas en las inmediaciones del lugar.

A estas denuncias se sumó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió una recomendación en la que señaló presuntas omisiones de autoridades estatales en el resguardo del sitio y en el manejo adecuado de las evidencias.

Ante las críticas, la FGR aseguró que los indicios recuperados están siendo analizados bajo protocolos científicos y reiteró que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a las víctimas y garantizar justicia para las familias de personas desaparecidas.

