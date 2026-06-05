Corea del Sur llegó a Guadalajara al ritmo del folclor tapatío

La selección de Corea del Sur ya se encuentra en la ciudad de Guadalajara para encarar la actividad del Grupo A del Mundial 2026 que sostendrá contra México, Sudáfrica y Chequia, tanto en la capital tapatía como en la ciudad de Monterrey, donde buscarán un sitio en la segunda fase de la Copa del Mundo.

La llegada de los surcoreanos fue el banderazo del ambiente mundialista en la Perla Tapatía, al ser recibidos con mariachis y folclor jalisciense, en donde no estuvieron exentos de aplausos, fotografías, camisetas y banderas alusivas al evento.

¡COREA SE SIENTE COMO EN CASA! ???



Esta fue la llegada de los jugadores de Corea del Sur a su hotel de concentración para el torneo más importante a nivel de selecciones. ?



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Con acordes de melodías de música regional bajo los acordes de los mariachis y con un ambiente de fiesta de pueblo, los jugadores asiáticos fueron bajando del autobús que los depositó en el hotel de gran turismo en donde quedarán hospedados para alistarse los próximos días para enfrentar sus compromisos mundialistas.

Quien acaparó la atención fue su estrella Son Heung-min, capitán y máxima figura de Corea del Sur, quien encabezó la llegada de la delegación y que milita en el equipo LAFC de la Major League Soccer (MLS). Junto con él arribaron otras dos de las grandes estrellas del equipo: Kim Min-jae, sólido defensor del Bayern Múnich, y Lee Kang-in, talentoso mediocampista del Paris Saint-Germain.

La afición mexicana recibió con afecto a la selección surcoreana, recordando aquella victoria sobre Alemania en 2018 que permitió al Tricolor avanzar a la siguiente fase para enfrentar y ser eliminados por Brasil en los octavos de final.

Justo desde ese momento existe un especial afecto por este seleccionado que ha enfrentado a México en dos ocasiones en mundiales. La primera ocasión en 1998, cuando México se impuso 3-1 con dos goles de Luis Hernández y uno más de Ricardo Peláez, así como en 2018 con marcador de 2-1 con goles de Carlos Vela y Javier Hernández.

Con mariachi y el orgullo de nuestra tierra, le dimos la bienvenida a la Selección de República de Corea @theKFA en su llegada a Jalisco. pic.twitter.com/NXlrTMdSr4 — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) June 5, 2026

Eso fue lo de menos, pues este viernes, ese cariño volvió a hacerse evidente en cada bandera, cada fotografía y cada grito de bienvenida. Las sonrisas, saludos y gestos de agradecimiento hacia los aficionados fueron más que evidentes, pero seguro todo cambiará el próximo 18 de junio a las 19:00 horas cuando se enfrenten en la segunda fecha del Grupo A del torneo mundialista.

De esta forma, la selección asiática inició oficialmente su aventura mundialista en territorio tapatío. Guadalajara ya respira futbol, y Corea del Sur ya siente el calor de una ciudad que la ha recibido como en casa, en su duelo contra Chequia.

La afición tapatía se hizo presente para recibir al gran ídolo coreano, mostrando su admiración con camisetas del Tottenham y muestras de apoyo desde su llegada a Guadalajara. Decenas de seguidores se dieron cita con la ilusión de ver de cerca a una de las máximas figuras del futbol asiático, generando un gran ambiente entre los presentes.

LLEGÓ EL TIGRE DE ASIA A LA PERLA ???



La Selección de Corea del Sur ya se encuentra instalada en su hotel de concentración en territorio tapatío. ???? pic.twitter.com/qp6qdHy2Tk — Estadio Deportes (@EstadioDxts) June 5, 2026

Los jugadores descendieron del autobús sin tener la oportunidad de detenerse para atender a los aficionados o firmar autógrafos; la respuesta de la afición fue positiva. Muchos de los asistentes se mostraron satisfechos simplemente por haber podido ver a sus ídolos a pocos metros de distancia y ser testigos de su llegada a la ciudad.

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